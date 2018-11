Sondaggio Ixé per HuffPost | Lega per la prima volta sotto il 30%

huffingtonpost

(Di domenica 11 novembre 2018) A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e dasi fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la, che tuttavia per ladal settembre scorso scende di pochissimoil 30% mostrando - per ora – di essere uscita dal trend di crescita.Più pesante l'ulteriore perdita di oltre un punto, fatta rilevare dall'M5s che scendeil 26%, quasi 7 punti in meno rispetto alle politiche.A beneficiare di queste sotterranee dinamiche non è il PD (in lieve decremento) ma in primo luogo Forza Italia e Fratelli d'Italia.Coerentemente si nota un aumento dell'astensione e un significativo aumento di potenziali astenuti fra gli elettori M5S. A questo punto uno dei maggiori indicatori dello stato di salute delle singole forze politiche – e cioè la percentuale di ...