Sommersa da formiche | raccolta fondi per il rimpatrio della donna

Donna Sommersa da formiche in ospedale - la figlia : voglio portarla via - : La ragazza parla dopo aver visto il video della madre ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli. Il caso denunciato ieri da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi

Donna Sommersa dalle formiche in un ospedale di Napoli - sospesi medico e infermieri : Visita di De Luca: "Agiremo con rigore". I verdi lanciano una raccolta fondi per il rimpatrio dell' ammalata

Sommersa da formiche al “San Giovanni Bosco” di Napoli : il governatore De Luca visita l’ammalata : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è recato oggi in visita alla donna extracomunitaria intubata ricoperta dalle formiche nell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli. De Luca, dopo essersi intrattenuto a lungo con l’ammalata, avrebbe poi incontrato i dirigenti ed il personale della struttura ospedaliera. “Per le aree di inefficienza, di sciatteria – o peggio – ancora presenti, si ...

Ospedale di Napoli - Sommersa da formiche : “Tutelare la dignità” : “La sanità, soprattutto quella pubblica, deve avere un solo grande referente: il cittadino bisognoso di cure. Con la presa in carico dello stato di salute della persona, gli operatori sanitari tutti sono anche garanti della difesa della sua dignita’ di persona. Soprattutto in un momento di particolare fragilita’ fisica e psichica. Quando cio’ non avviene, vuol dire che la sanita’ nel suo complesso e gli operatori ...

Ospedale di Napoli - donna Sommersa dalle formiche : sospensione dei responsabili : “La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, sulla vicenda della presenza di formìche nel letto di una paziente ricoverata presso il presidio ospedaliero “San Giovanni Bosco”, dopo aver disposto immediatamente l’intervento del Servizio Ispettivo Regionale, ha segnalato al Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 di promuovere il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio a carico ...

Ospedale di Napoli - donna Sommersa dalle formiche : incredulità tra gli altri pazienti : Indignazione e incredulità tra i familiari dei pazienti del San Giovanni Bosco di Napoli in seguito il caso della signora cingalese ritratta in un video sommersa dalle formiche. Il video è stato girato da una ragazza in visita a una congiunta ricoverata nella stessa stanza del reparto di Medicina in cui veniva curata – prima di essere trasferita dopo che è stato sollevato il caso – anche la signora Thilakawathi. “Ce le aveva ...

Orrore a Napoli - donna in Ospedale Sommersa di formiche : “Ci sono i Nas” [VIDEO] : I Carabinieri del Nas hanno effettuato una prima ispezione presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio segnalato dalla stampa con un video in cui si vede una paziente allettata e intubata ricoperta dalle formiche. Lo annuncia, in una nota, il ministro della Salute, Giulia Grillo. “La stanza del reparto di Medicina, al secondo ...

Shock a Napoli - donna intubata Sommersa da formiche in ospedale : Già nel giugno 2017, sempre lo stesso nosocomio e sempre grazie alle immagini diffuse da Borrelli, era balzata agli onori della cronaca una vicenda analoga. Una donna, ricoverata nel Reparto di ...

Napoli - donna intubata Sommersa formiche : 14.11 Ancora formiche nel letto dei degenti. E' accaduto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli a una donna intubata, che ne è stata sommersa. Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Emilio Borrelli, che ha ricevuto segnalazioni dai cittadini. "Dopo la nostra denuncia,il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di Medicina per la bonifica e la pulizia", ha detto Borrelli che ha definito ...

Donna intubata Sommersa da formiche : ANSA, - NAPOLI, 10 NOV - Una Donna intubata sommersa dalle formiche: accade nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha ...

Donna di colore intubata Sommersa da formiche in ospedale Napoli : Una Donna intubata sommersa dalle formiche: accade nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha ricevuto le segnalazioni di cittadini. "Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di Medicina per la bonifica e la pulizia dove, come denunciano le immagini, sono inaccettabili le condizioni della paziente" dice Borrelli ...