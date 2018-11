Soldatino Travaglio e l' editoriale tutto da ridere | ' Chi si deve vergognare' | a cosa si

liberoquotidiano

: RT @Libero_official: Il direttore del Fatto difende così la sua pupilla - dasimionato : RT @Libero_official: Il direttore del Fatto difende così la sua pupilla - Libero_official : Il direttore del Fatto difende così la sua pupilla -

(Di domenica 11 novembre 2018) Marcopassa in rassegna i titoli dei giornali per difendere Virginia Raggi. Passa da Il Tempo , 'Hanno perso la Virginità', a 'Dopo via Almirante, via Raggi' del Foglio . Da 'Al Campidoglio ...