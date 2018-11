Smart EQ ForTwo E-Cup | il primo trofeo monomarca 100% elettrico PARTE 2

Smart EQ fortwo e-cup : penultimo round a Magione : smart EQ e-cup, primo monomarca elettrico a zero emissioni, si avvia verso il gran finale, con la penultima tappa in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre a Magione. Ultimo round della stagione per i 18 piloti a Franciacorta, il 17 e 18 novembre. In occasione degli ultimi due appuntamenti, parte l’iniziativa #TextOnTrack: un invito […] L'articolo smart EQ fortwo e-cup: penultimo round a Magione sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Smart EQ fortwo e-cup si “elettrizza” nel Rallycross : L’intenzione del promoter LPD Italia è da sempre dimostrare che la smart EQ fortwo e-cup è una vettura da gara versatile ed ecclettica, che può essere utilizzata in molteplici condizioni e discipline motoristiche. Omologata in categoria Racing Start, ha avuto da poco l’abilitazione a poter partecipare in futuro alle competizioni di Rallycross, categoria molto seguita […] L'articolo smart EQ fortwo e-cup si “elettrizza” nel Rallycross ...

Car2go sbarca a Parigi - da 2019 400 Smart ForTwo EQ su strada : Dall'inizio del 2019, i Parigini entreranno a far parte dei 3,4 milioni di clienti Car2go presenti in tutto il mondo e potranno viaggiare per le strade della città ad emissioni zero, a bordo della ...

Smart - Con la EQ fortwo alla Green Power Run : Se da vent'anni ti chiami Smart e se, nel frattempo, tutte le forme di mobilità avanzata hanno fatto uso dello stesso aggettivo, vuol dire che hai avuto un ruolo importante nell'evoluzione darwiniana dell'automotive. E che quell'essere "intelligente" non può che portarti ad anticipare i tempi. Con tanto di sigla EQ, che sta appunto per Electric Intelligence, declinata in versione Green (per lItalia e non solo) attraverso la partnership ...

Smart EQ fortwo e-cup : Ferri vince Gara 2 a Vallelunga : Grande spettacolo all’Autodromo di Vallelunga con il campionato smart EQ fortwo e-cup, che ha disputato la seconda Gara del terzo round stagionale e l’azione è stata animata da diverse sportellate e testacoda. Appena partiti, infatti, sono stati numerosi i colpi di scena e proprio nel primo giro c’è stato subito un incidente tra il vincitore […] L'articolo smart EQ fortwo e-cup: Ferri vince Gara 2 a Vallelunga sembra essere il primo su ...