Singles' Day | domani il ' Black Friday' cinese di Alibaba

(Di domenica 11 novembre 2018) Aspettando il ben più famosoe il successivo Cyber Monday, dedicato esclusivamente ai prodotti tecnologici,11 novembre la Cina festeggia il' Day, letteralmente la giornata dei cuori solitari, la cui origine risale ai primi anni Novanta ad opera degli studenti VIDEOuniversitari della citta' di Nanchino nella parte più orientale della Cina. Ma di fatto è ormai diventato una buonissima occasione per comprare di tutto a prezzi stracciati se non proprio pazzi. La scelta strategica diQuesta trasformazione in chiave consumistica deriverebbe da una decisione dal gigantedell' e - commerceche avrebbe scelto la giornata dell'11 novembre per lanciare una sfida allo shopping compulsivo garantendo degli sconti elevatissimi su suoi prodotti per tutto l'arco delle 24 ore. In effetti, ormai si tratta di una pratica commerciale ricorrente ...