Shock Formula 1 | clamorosa rissa tra piloti dopo il gran premio del Brasile VIDEO

(Di domenica 11 novembre 2018) E' andato in scena ildi1 in, vittoria per Hamilton con la Mercedes che si è laureata campione del mondo anche nei costruttori ma episodio clamoroso al termine della gara,tra Verstappen ed Ocon. Durante le operazione di peso, l'olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla piattaforma. Momenti davvero dide tensione che si sono conclusi poi con l'allontanamento di Verstappen, fuori controllo per aver visto sfumare la vittoria per colpa dell'incidente avvenuto con Ocon. #F1 #BrazilGP Si arriva alle mani tra #Ocon e #Verstappen pic.twitter.com/KylXB0ejt8 — Simone Peluso (@simone_peluso_) 11 novembre 2018