Servizi Sociali a Messina | il comunicato stampa | della Fp Cgil

Sondrio - bimbo di 5 anni trovato solo con dieci cani : affidato ai Servizi sociali : Un bambino di appena cinque anni era sempre solo in casa, circondato da dieci cani e da tantissimi escrementi e sporcizia varia. La vicenda ha luogo a Livigno in provincia di Sondrio, dove il bambino non frequentava l'asilo e non era sorvegliato da nessuno. Sono intervenuti i servizi sociali e sono state mosse delle accuse a carico dei genitori troppo negligenti. Ora rischiano seriamente la patria potesta' del bambino, mentre lui è stato ...

Napoli - baby prostituta in strada a 15 anni scoperta e affidata ai Servizi sociali : Agli agenti della polizia locale ha detto che aveva 20 anni. Ma dai successivi accertamenti è emerso che ne aveva appena 15. Una ragazza straniera è stata sorpresa a prostituirsi nella...

I Servizi Sociali avevano informato il Tribunale dei minori che Desirée era in pericolo : era stata affidata alla nonna : I servizi sociali del Comune di Cisterna di Latina, che seguivano il caso di Desirée Mariottini, avevano segnalato al Tribunale dei minorenni che quella ragazzina di 16 anni era in pericolo. Lo riporta Il Messaggero.Tanto che il Tribunale, dopo la separazione dei genitori - il padre era anche gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna - la aveva affidata alla nonna.In molti conoscevano bene quella ragazza di ...

"Desirée era già fuori controllo". L'allarme dei Servizi sociali : Quello che è successo a Desirée Mariottini fa veramente venire i brividi. Quattro africani sono stati arrestati per spaccio di sostanze, violenza e omicidio. Ma secondo gli inquirenti quel giro losco è molto più ampio e dietro a questo scempio ci sono altre persone. Non si sa di preciso quante. Qualcuno parla di otto, altri di dieci. Gli inquirenti sembra stiano cercando altri due possibili complici di nazionalità araba. I loro nomi sono stati ...

Desirée - i Servizi Sociali avvertirono la famiglia : 'Quella ragazza fuori controllo' : Aveva abbandonato la scuola dopo il primo anno, trascorreva intere giornate e a volte nottate fuori di casa. Frequentava giri rischiosi, aveva iniziato ad assumere droghe. I servizi sociali del Comune ...

Esclusiva - Fabrizio Corona su Loft : “In accordo coi Servizi Sociali - mio figlio Carlos tornerà a vivere con Nina” : Fabrizio Corona, in Esclusiva a Loft a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 2018, in diretta con Claudia Rossi, giornalista di FQ Magazine, parlando del ritrovato rapporto con Nina Moric, rivela che il prossimo 15 novembre chiederanno, in accordo con i servizi sociali, che il figlio Carlos torni a vivere “prevalentemente con la madre”. Per Corona è giusto che il figlio, ormai sedicenne, che oggi vive con lui, torni a ...

Libero Gioveni del Partito Democratico di Messina - chiede l'istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta sui Servizi Sociali : Ad esprimersi così, è il consigliere comunale del Partito Democratico peloritano Libero Gioveni, che afferma : 'si istituisca una Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione dei Servizi Sociali ai ...

Bossi chiede affidamento in prova ai Servizi sociali : L'ex leader e fondatore della Lega Nord deve scontare un anno di carcere per vilipendio dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Depositata la richiesta dai legali -

Diede del terun a Napolitano/ Umberto Bossi vuole l'affidamento ai Servizi Sociali “La richiesta domani" : Bossi come Berlusconi: chiede affidamento a servizi sociali. Ultime notizie Lega, la mossa del Senatur per evitare il carcere: Diede del terrone a Napolitano(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:35:00 GMT)

