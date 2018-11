Serie B | Cittadella-Venezia 3-2

Risultati Serie B diretta live - la classifica : rimonta Cittadella - il Brescia condanna il Verona [FOTO] : 1/54 Foto Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie B - Brescia-Verona affidata a Ghersini. Cittadella-Venezia a Piccinini : TORINO - Sono state ufficialmente comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di andata di Serie B. Ecco l'elenco completo: ASCOLI - PADOVA ROS LUCIANO - MARGANI IV: ...

Serie B : Brescia e Cittadella accorciano sul Pescara. Rialza la testa il Livorno : TORINO - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento. La 5^ giornata del campionato di Serie B si giocherà Martedì 25 settembre

Video Cittadella Brescia (2-2): highlights e gol della partita dell'ottava giornata di Serie B. Doppio vantaggio veneto, le Rondinelle rimontano grazie a Morosini

Serie B : il Brescia rimonta due gol al Cittadella - cade il Carpi : TORINO - Riparte la caccia al Pescara in Serie B , irraggiungibile in questa giornata di campionato, al netto del 3-1 rifilato allo Spezia all' Alberto Picco del capoluogo di provincia ligure. La ...

Serie B - Cosenza-Foggia 2-0. Cittadella-Brescia 2-2 e Ascoli-Carpi 1-0 : L'ottava giornata di Serie B regala la prima vittoria in campionato del Cosenza che tra le mura domestiche batte 2-0 il Foggia: protagonista assoluto Tutino, autore di una doppietta. Tra Cittadella e ...

Risultati Serie B e la classifica - il Crotone è super : spettacolo tra Cittadella e Brescia [FOTO] : 1/27 Francesco Arena/LaPresse ...

Serie B - Salernitana-Verona 1-0. Lecce-Cittadella 1-1 e Spezia-Carpi 2-1 : E alla sesta la capolista cadde. Il sabato di Serie B si porta dietro la prima sconfitta dell'Hellas Verona prima in classifica. La squadra di Grosso perde in casa della Salernitana, 1-0,: decide la ...

Serie B - 6a giornata : Verona ko ma ancora primo - pari Cittadella a Lecce : Prima sconfitta stagionale per gli scaligeri in casa della Salernitana, 0-1,, i veneti impattano in Puglia. Spezia ok in rimonta col Carpi

Video Cittadella Benevento (risultato finale 0-1): higlhights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decide la sfida la rete di Asencio.

Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta

