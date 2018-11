Serie B | Brescia-Verona 4-2 | Cittadella-Venezia 3-2

Risultati Serie B diretta live - la classifica : rimonta Cittadella - il Brescia condanna il Verona [FOTO] : 1/54 Foto Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie B - i risultati in diretta live della dodicesima giornata. Magia di Tonali - Brescia avanti 2-1 sul Verona : I tabellini Brescia-Verona 2-1 live 38' Donnarumma, B,, 43' Tonali, B,, 51' Caracciolo, V, Brescia, 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; A. ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Venezia non si ferma più : Trento batte Brescia : Venezia raccoglie il sesto successo in altrettante gare, Trento vince a domicilio contro Brescia: i Risultati della 6ª giornata della Serie A di Basket La 6ª giornata della Serie A di Basket si apre con due match davvero interessanti che fanno compagnia in questo sabato sera agli appassionati della palla a spicchi: Sassari-Venezia e Trento Brescia. Nella sfida delle 20, Venezia sbanca il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari vincendo ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco batte BPM - al Posillipo il derby campano. Brescia passa ad Ortigia : La quinta giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto il big match tra Pro Recco e Sport Management, risolto di liguri in proprio favore per 7-6. I campioni d’Italia restano così a -3 in classifica dalla coppia al comando, formata da Posillipo e Brescia. I campani vincono di misura, per 8-7, il derby contro il Napoli, mentre i lombardi passano agevolmente in casa dell’Ortigia per 3-12. Punti pesantissimi in chiave salvezza per il ...

Serie B - Brescia-Verona affidata a Ghersini. Cittadella-Venezia a Piccinini : TORINO - Sono state ufficialmente comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di andata di Serie B. Ecco l'elenco completo: ASCOLI - PADOVA ROS LUCIANO - MARGANI IV: ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Decisivo il fattore campo : successi casalinghi per Brescia - Venezia e Cremona : Pomeriggio di Serie A che sorride alle formazioni che giocano in casa. Vittorie a domicilio per Brescia, Veniezia e Cremona: i Risultati della 5ª giornata delle Serie A di Basket Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Brescia e Venezia ...

Serie B : Palermo solo in vetta - Brescia salvo a Foggia : ROMA - Aspettando Pescara-Lecce di lunedì, il Palermo vola in vetta alla classifica di Serie B con due punti di vantaggio sugli abruzzesi e tre sul Verona fermato sul pari dalla Cremonese nell'...

Serie B - Puscas regala il primato al Palermo. 2-2 tra Foggia e Brescia : TORINO - La Serie B ha una nuova capolista: il Palermo vince contro il Cosenza e scavalcando il Pescara - impegnato nel Monday night contro il Lecce - si prende la vetta della Serie cadetta. Ottima la ...

Serie B - Palermo primo grazie a due gol nel finale. Spettacolo anche a Foggia - 2-2 con il Brescia : Con una grande al sabato pomeriggio, la Serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : pareggio del Brescia : Risultati Serie B diretta LIVE, la classifica – Dopo il pareggio di ieri tra Verona e Cremonese continua il programma della giornata del campionato di Serie B, un turno che preannuncia spettacolo ed emozioni. Il Palermo punta la promozione in Serie A e dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro il Cosenza. Il Cittadella sul difficile campo del Padova, interessante partita anche tra Foggia e Brescia. Risultati Serie B ...

Video/ Brescia Avellino (74-77) highlights della partita (Serie A1 - 4^ giornata) : Video Brescia Avellino (risulato finale 74-77): gli highlights della partita di basket, valida nella quarta giornata del Campionato di Serie A1. Pesante successo irpino al Pala Leonessa.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:16:00 GMT)

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Brescia ko - Avellino trionfa in trasferta : Avellino manda ko Brescia nel secondo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A di Basket maschile Il sabato di anticipi della quarta giornata di Serie A di Basket maschile si è concluso con la sfida tra Brescia e Avellino. Un match equilibrato, che ha visto la formazione campana imporsi sui padroni di casa per 74-77. Avellino dunque agguanta il sesto posto in classifica, mentre Brescia rimane nella parte bassa, al 12° ...