Serie A | Roma-Sampdoria 4-1 | gol di Juan Jesus | Schick | El Shaarawy | 2 | e Defrel

Serie A - poker della Roma alla Sampdoria : 16.55 La Roma si risolleva col 4-1 alla Samp. Juan Jesus nel primo tempo,nella ripresa Schick e doppietta di El Shaarawy (Defrel per la Samp segna sul 3-0). FROSINONE-FIORENTINA (ven.) 1-1 TORINO-PARMA (sabato) 1-2 SPAL-CAGLIARI (sabato) 2-2 GENOA-NAPOLI (sabato) 1-2 ATALANTA-INTER 4-1 CHIEVO-BOLOGNA 2-2 EMPOLI-UDINESE 2-1 Roma-Sampdoria 4-1 SASSUOLO-LAZIO ore 18 ...

Roma e Sampdoria arrivano al match dell'Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all'ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol

Serie A - le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria : assenti i due bomber - dentro Kluivert : Dopo aver riportato un successo in Russia importantissimo per la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Roma è pronta a rituffarsi in campionato. All’Olimpico arriva la Sampdoria di Giampaolo, che vuole riscattare la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Torino. Per farlo, il tecnico blucerchiato ha deciso di rinunciare a Quagliarella e di lanciare il tandem Defrel-Caprari. Tra i padroni di casa dentro ...

Serie A. Roma Sampdoria : "Magari gli metto la musichetta prima...". Una battuta, o forse no. Domani pomeriggio nello spogliatoio dell'Olimpico Eusebio Di Francesco potrebbe davvero far risuonare l'inno della Champions League ...

Arriva Baby - la nuova Serie 'romana' di Netflix : La nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna ...

Serie A - Milan-Juventus a Mazzoleni. Irrati per Roma-Sampdoria : ROMA - Sono state rese note dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo: ATALANTA - INTER h. 12.30 MARESCA SCHENONE - MONDIN IV: MARIANI VAR: GUIDA ...

Serie A Sampdoria - Defrel : «Voglio dimostrare alla Roma che giocatore sono» : "Sarà un po' strano per me ma sono contento di tornare - esordisce a Sky Sport - Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoSerie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Baseball - i Lupi Roma nella storia : riportata la Capitale in Serie A2 : Il campo dove giocano le giovanili dei Lupi - all'interno del complesso del Coni dell'Acqua Acetosa - sarà molto probabilmente smantellato nei prossimi mesi per far posto a un palazzetto dello sport. ...

Serie C Capotondi : «Sogno una Lega Pro romantica e pragmatica» : ... 59 squadre, 3 gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo. Ho ...

Serie A Zeman : «Sousa? Tutti vogliono la Roma. Il difficile è restarci» : Zdenek Zeman , ex tecnico giallorossi, ha commentato così le dichiarazioni dell'allenatore portoghese ai microfoni di RMC Sport: "Roma è una piazza importante, anche adesso che le cose non stanno ...

Che fine ha fatto Stefano Guberti? Esperienze in Serie A tra Roma e Sampdoria : Stefano Guberti nato come esterno prettamente offensivo, sotto la guida di Domenico Di Carlo alla Sampdoria ha iniziato a giocare come vertice alto nel rombo di centrocampo, ovvero in posizione di trequartista. Dopo un girovagare in varie squadre tra Ascoli, Bari, Sampdoria, Roma, Torino ed aver avuto problemi con la giustizia, scandalo calcioscommesse, nell’estate del 2015 viene aggregato dal Perugia, in Serie B. Nell’estate 2017 ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...