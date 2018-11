: Serie A, posticipo Milan-Juventus 0-2 - TelevideoRai101 : Serie A, posticipo Milan-Juventus 0-2 - MilanNewsUN : ?? Serie A Milan-Juventus 0-2, il tabellino ?? I dati del posticipo della dodicesima giornata - SalentoSport : Posticipo di serie B da intravedere... Grazie #dazn -

Juve d'acciaio anche a San Siro: ildeve alzare bandiera bianca (0-2). I bianconeri graffiano dopo appena 8': cross Alex Sandro e stacco vincente di Mandzukic, che sovrasta nettamente Rodriguez. Suso ci prova da fuori, al 40' Mazzoleni al Var (mani Benatia) e rigore per i rossoneri:tira Higuain,Szczesny intuisce e devia sul palo. Ripresa. Dybala scheggia il legno su punizione, Rodriguez non trova lo specchio.Sipario all'81':tiro Cancelo,Donnarumma respinge corto,CR7 non perdona.Saltano i nervi ad Higuain (83'):giallo e poi rosso.(Di domenica 11 novembre 2018)