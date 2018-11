Serie A | Gian Piero Ventura lascia il Chievo | l' ex ct si è dimesso

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...

Serie A Cagliari - differenziato per Farias - Lykogiannis e Klavan : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , che prosegue la propria preparazione in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus , sabato ore 20.30, Allianz Stadium,. La squadra ha ...

Caos Serie BKT non si placano le polemiche. Le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna : I Club di Serie B non accettano la sentenza del TAR del Lazio che ha recentemente bocciato il format della

Serie A Cagliari - differenziato per Farias - Klavan e Lykogiannis : Cagliari - Ripresa dei lavori per il Cagliari al centro sportivo di Assemini: i rossoblù hanno iniziato la preparazione in vista della gara di domenica alla Sardegna Arena contro il Chievo , per la ...

Basket - i migliori italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Milano streaming video e tv : parla coach Pianigiani (Serie A basket) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

Serie A Cagliari - terapie per Klavan e Lykogiannis : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in preparazione alla gara di sabato, ore 15, contro il Bologna . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una Serie di ...

Antonio D'Amico - "Io e Gianni Versace siamo cresciuti insieme"/ Sulla Serie tv sulla sua morte : "E' ridicola!" : Antonio D'Amico: "Io e Gianni Versace siamo cresciuti insieme". L'ex compagno dello stilista a Storie Italiane, sulla serie tv sulla sua morte: "E' ridicola!"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Rainbow : Winx festeggiano 15 anni - tra le novità il cartone animato 44 Gatti e la Serie tv Club 57 : Presentate le novità e i progetti di Rainbow per l'autunno e per il 2019 Rainbow. La global content company fondata da Iginio Straffi, leader in Europa e tra le principali realtà di riferimento a livello internazionale per la creazione di contenuti (sia animati che live action) e per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, festeggerà il prossimo anno il 15esimo compleanno delle Winx (il brand è distribuito in più di 100 ...

Grey's Anatomy - Gianniotti : 'Porto l'Italia nella Serie' : Giacomo Gianniotti racconta la sua esperienza in Grey's Anatomy in occasione dell'arrivo in tv della 15ma stagione della nota serie tv. L'attore italiano, naturalizzato canadese, interpreta Andrew ...

Video/ Fermana Giana Erminio (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 3^ giornata) : Video Fermana Giana Erminio (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 3^ giornata della Serie C, girone B. Decide il match Cognigni.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:50:00 GMT)