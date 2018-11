: Serie A, Chievo: Ventura si dimette - TelevideoRai101 : Serie A, Chievo: Ventura si dimette - Andrea59196157 : RT @Gazzetta_it: #SerieA #Ventura, pari e dimissioni. Con il #Chievo è già finita #ChievoBologna -

Finisce dopo appena 4 partite l'avdi Gian Pierosulla panchina delultimo in classifica. L'ex ct dell'Italia, a sorpresa, ha rassegnato le dimissioni proprio nel giorno in cui era riuscito a conquistare il primo punto sulla panchina dei gialloblù (2-2 al Bentegodi con il Bologna) dopo un inizio durissimo cha aveva fruttato 3 sconfitte consecutive. Il tecnico, dopo il match con i felsinei, è rimasto a lungo negli spogliatoi e ha poi comunicato la sua decisione,di cui per ora non si conoscono i motivi.(Di domenica 11 novembre 2018)