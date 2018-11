' Sei personaggi in cerca d' autore' di Luigi Pirandello uno spettacolo di Michele Placido

Sei personaggi in cerca di un genere : l'interessante The Hex è disponibile su Steam : The Hex, il nuovo titolo dello sviluppatore indipendente Daniel Mullins già autore dell'apprezzato Pony Island, è finalmente disponibile su Steam al prezzo di 8,19€.In The Hex, i giocatori cominciano la loro avventura al Six Pint Inn, una locanda situata a uno degli sperduti angoli dell'universo dei videogiochi. L'oste riceve una misteriosa telefonata che avverte come uno dei sei ospiti, ciascuno che rappresenta un diverso genere, sta ...