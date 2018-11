Sea of Thieves | in arrivo una modalità PvP chiamata The Arena

Sea of Thieves : Rare condivide i primi dettagli sulla prossima grande espansione Shrouded Spoils : Dopo la campagna Forsaken Shores di Sea of ​​Thieves, ecco che Rare ha condiviso i primi dettagli su Shrouded Spoils - la prossima grande espansione di contenuti per la sua avventura piratesca multiplayer, che arriverà a novembre.Come riporta Eurogamer.net, parlando nell'ultimo video degli sviluppatori di Sea of ​​Thieves, il produttore esecutivo Joe Neate ha descritto Shrouded Spoils come una raccolta di contenuti e ...

Sea of Thieves : è arrivata l'espansione Forsaken Shores - vediamo il trailer di lancio : Rare ha lanciato oggi la terza espansione di Sea of Thieves, stiamo parlando di Forsaken Shores naturalmente.Come riporta VG247, l'espansione è giunta con un ritardo di qualche giorno rispetto alla programmazione originaria, ma quanto meno la terza espansione del gioco è stata lanciata e possiamo dunque celebrare il lancio tutti insieme con questo nuovo interessante trailer:Un bug che rendeva instabile il gioco ha fatto ritardare il lancio di ...

Sea of Thieves si amplia oggi 27 settembre col DLC Forsaken Shores - i dettagli : oggi 27 settembre è disponibile il terzo DLC gratuito di Sea of Thieves, chiamato Forsaken Shores. Il titolo piratesco di Rare si amplia quindi per la terza volta: dopo aver affrontato il megalodonte e le navi scheletro, ora i giocatori dovranno vedersela con terremoti, geyser e vulcani in eruzione. C'è stata una manutenzione ai server, ma questa ormai è finita: chi è interessato può quindi cominciare a giocare con questo DLC. Non costa ...

Sea of Thieves : ecco le novità in arrivo con l'espansione "Forsaken Shores" : L'ultima espansione di contenuti di Sea of ​​Thieves, Forsaken Shores, arriva domani, 27 settembre e Rare ha deciso di svelare in modo più preciso le novità in arrivo.Come segnala Eurogamer.net, Forsaken Shores porterà diverse nuove caratteristiche e domani solleverà il velo su Devil's Roar, una zona completamente nuova della mappa che è stata progettata per offrire una sfida per i pirati senza paura. Qui ci sarà l'onnipresente ...

Sea of Thieves : l'espansione Forsaken Shores potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo : L'ultimo aggiornamento di Sea of ​​Thieves era previsto tra due giorni con alcuni nuovi contenuti aggiuntivi. Tuttavia, gli aggiornamenti recenti sul forum della community del gioco hanno stabilito che, sebbene l'update Forsaken Shores sia praticamente pronto, il lancio potrebbe essere ritardato di qualche giorno.Gli sviluppatori, in questo momento stanno affrontando la fase di test, in modo che tutti i bug possano essere trattati in ...

Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno venduto più di quanto Microsoft si aspettasse : Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno superato le aspettative vendendo più di quanto Microsoft si sarebbe mai aspettata, riporta DSOgaming.In occasione di un'intervista infatti il marketing head di Xbox, Aaron Greenberg, ha dichiarato che i due giochi hanno superato le aspettative di Microsoft, sono stati acclamati dalla critica e la società ne ha venduti più di quanti ne avrebbe previsto.Attualmente Sea of Thieves ha oltre 5 milioni di ...