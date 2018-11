Se ambiente fa rima con conveniente

ambiente - AIGAE : prima apertura di nuovi percorsi sotterranei a Gravina in Puglia : “Venerdì 9 Novembre prima apertura alla stampa di nuovi percorsi sotterranei a Gravina in Puglia. Per la prima volta la stampa potrà andare alla scoperta di un sottosuolo sconosciuto. Ammireremo ad esempio la chiesa rupestre della Madonna della Stella ma varcando il Bastione Medioevale scenderemo in sotterranei che mostreremo per la prima volta alla stampa”. Lo ha annunciato Ezio Spano, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE della Puglia. ...

In Brasile l'ambiente sarà la prima vittima di una presidenza di destra : Le posizioni di Bolsonaro seguono i grandi interessi che vorrebbero sfruttare l'Amazzonia, ma non solo Il Brasile ospita la più grande foresta del mondo e di conseguenza assorbe enormi quantità di ...

ambiente : Italia prima in Europa per mercato delle auto ecologiche : Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, ...