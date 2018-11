Scuola | FIT abolito e concorso abilitante | la scheda con le novità

Crolla il controsoffitto a Scuola : sfrattata una classe : Le infiltrazioni hanno deteriorato un pannello che verrà sostituito a giorni. Operai al lavoro per il ripristino ma i cantieri sul tetto devono aspettare giugno

Scuola - nota Miur su superamento Fit : non deciderà solo il dirigente scolastico : Lo scorso 21 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere una nota (la N. 41693), all’interno della quale si fanno alcune precisazioni in merito al percorso FIT. Come viene ricordato nella nota ministeriale, in seguito a quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984, il percorso annuale FIT assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate ...

Scuola - laurea ad hoc per insegnare e concorso/ Bussetti cancella il Fit : “Troppi i tre anni post lauream” : Scuola, laurea ad hoc per insegnare e concorso. Il ministro dell'Istruzione Bussetti cancella il Fit: “Troppi i tre anni post lauream”. Le ultime notizie sulla contro-riforma in arrivo(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

Scuola - altro scrollone alla Buona Scuola Renzi : ‘Percorso FIT destinato a fallire’ : La Gilda degli Insegnanti torna sul piede di guerra contro la legge 107, vale a dire la riforma Buona Scuola. Il sindacato parla di ‘ferite profonde inferte al nostro sistema scolastico: è tempo che la politica si impegni in un’analisi concreta e seria per trovare una via di uscita.’ Gilda: ‘Non chiediamo un ritorno al passato ma vogliamo una speranza per il futuro’ Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha ribadito il ...