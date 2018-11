Scomparso il bonus bebè dalla legge di Bilancio Ma il ministro Fontana assicura

huffingtonpost

(Di domenica 11 novembre 2018) "Sul cosiddettobebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sinCamera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione". Lo dichiara ilper la Famiglia e le Disabilità Lorenzo.In un primo momento era stato paventato lo stop albebè, il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all'Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi. Il motivo è che ladiper il 2019 non contiene interventi su questo punto e la misura era ...