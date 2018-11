Sci alpino | la squadra maschile di gigante di Coppa del Mondo al lavoro in Val Senales

Sci alpino : i gigantisti italiani si radunano in Val Senales. Presenti Borsotti e Tonetti : La squadra italiana di gigante maschile è pronta per tornare a tornare in pista e la Val Senales è l’ormai tradizionale sede in cui prepararsi ai prossimi impegni di Coppa del Mondo: la scadenza è quella del 2 dicembre sulle nevi di Beaver Creek, negli Stati Uniti. Sono Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Roberto Nani che lunedì 12 novembre si ritroveranno per lavorare in vista della gara americana. ...

Sci alpino - le atlete del team di discipline tecniche di Coppa Europa in raduno in Val Senales : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche restano in Val Senales: si aggrega anche Lucrezia Lorenzi Lara Della Mea, Elena Sandulli, Luisa Bertani, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Carlotta Saracco e Celina Haller restano in Val Senales fino a mercoledì 14 novembre con il tecnico responsabile Heini Pfitscher, che sarà raggiunto sabato 10 anche dal coordinatore Alexander Prosch. Le sette atlete che fanno parte del team discipline ...

Sci alpino - le velociste azzurre lavorano a Copper Mountain : due settimane di allenamento in programma : Cinque velociste raggiungono Brignone, Curtoni e Marsaglia a Copper Mountain fino al 25 novembre L’avamposto formato da Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, presente a Copper Mountain da un paio di giorni, si arricchirà nelle prossime ore dell’arrivo del resto delle atlete di Coppa del mondo della velocità, che rimarrà nella località del Colorado fino a domenica 25 novembre. Parliamo di Johanna Schnarf, Nadia ...

Sci alpino - le azzurre della velocità raggiungono Brignone e compagne a Copper Mountain : Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia si stanno allenando a Copper Mountain (USA) da un paio di giorni e nelle prossime ore verranno affiancate dalle azzurre della velocità che rimarranno in Colorado fino a domenica 25 novembre. Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Nicol Delago e Anna Hofer, oltre al terzetto già nominato, avranno a disposizione quasi due settimane di allenamento che serviranno a rifinire la ...

Sci alpino - ufficializzate le formazioni azzurre che prenderanno parte allo slalom maschile e femminile di Levi : Definite le formazioni per gli slalom di Levi, cinque donne e sei uomini al via sabato 17 e domenica 18 novembre Saranno Chiara Costazza, Irene Curtoni, Riberta Midali, Martina Peterlini e Marta Bassino a rappresentare l’Italia nel primo slalom stagionale di Coppa del mondo in programma sabato 17 novembre sulla pista “Black Levi” della località finlandese (prima manche ore 10.15, seconda manche alle 13.15). Costazza e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Vinatzer e Bacher - assente Razzoli. Tra le donne c’è Marta Bassino : Il conto alla rovescia per il primo atto della Coppa del Mondo 2018-2019 dello slalom speciale di sci alpino sta per terminare. Il 17 e il 18 novembre a Levi (Finlandia) la compagine italiana è attesa ad una stagione di rilancio dopo i riscontri non esaltanti dell’ultimo periodo. Sulla pista “Black Levi” a rappresentare la compagine femminile (il 17 novembre, prima manche alle ore 10.15 e seconda alle 13.15) saranno Chiara ...

Sci alpino - l’impianto di Levi riceve l’ok della FIS : confermati gli slalom di Coppa del Mondo in programma nel week-end : Arriva l’ok della FIS per Levi, sabato 17 e domenica 18 novembre si terranno regolarmente gli slalom di Coppa del Mondo A Levi si gareggia. È arrivato l’ok della FIS dopo i controlli effettuati sulla neve dell’impianto finlandese: sabato 17 (ore 10.15 e 13.15) e domenica 18 novembre (ore 10.15 e 13.15) si terranno i due slalom, come da calendario, prima quello femminile e poi quello maschile. Sono i primi della stagione ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Il mio obiettivo? Vincere la Coppa del Mondo generale. Aspetto Sofia Goggia” : Federica Brignone ha incominciato la stagione nel migliore dei modi grazie al secondo posto conquistato nel gigante d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra è la migliore freccia dell’Italia del Circo Bianco visto la momentanea assenza di Sofia Goggia a causa di un infortunio e sogna davvero in grande non solo per questa annata che culminerà con i Mondiali ma anche in prospettiva come ha dichiarato ...

Sci alpino - i gigantisti italiani si allenano in Val Senales. Gli azzurri convocati - rientra Borsotti : I gigantisti italiani impegnati in Coppa del Mondo si alleneranno in Val Senales da martedì 6 a venerdì 9 novembre. Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani e Riccardo Tonetti manterranno così il contatto con la neve in vista del primo gigante stagionale dato che a Soelden la gara è stata cancellata a causa del maltempo. Gli azzurri si prepareranno dunque per il gigante di Beaver Creek in programma il prossimo 2 dicembre. Al ...

Sci alpino - piccola contusione al ginocchio destro per Laura Pirovano : stop di dieci giorni per l’azzurra : Laura Pirovano si ferma dieci giorni, l’azzurra salta il raduno in Val Senales con le gigantiste stop di dieci giorni per Laura Pirovano. La 20enne trentina, al rientro in pista nelle scorse settimane dall’infortunio al legamento crociato e al menisco del ginocchio destro operato a gennaio, è stata sottoposta a Milano dalla Commissione Medica FISI ad una risonanza magnetica che ha rivelato una piccola contusione allo stesso ...

Sci alpino - i discesisti azzurri negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa del Mondo : I discesisti volano negli Stati Uniti, al gruppo di Coppa del Mondo si aggiungono Casse, Marsaglia e Heel Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, appuntamento a Lake Louise, in Canada. Sarà a quell’ora e in quel luogo che comincerà la Coppa del Mondo per i discesisti della squadra maschile. Ed è per preparare quella gara che il gruppo discipline veloci partirà per gli Stati Uniti mercoledì 7 novembre per raggiungere Copper Mountain, ...

Sci alpino - i gigantisti azzurri in ritiro in Val Senales a partire da domani : ecco i convocati : gigantisti di Coppa del mondo e ragazze di Coppa Europa in Val Senales Allenamento in Val Senales per i gigantisti di Coppa del mondo: Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani e Riccardo Tonetti lavoreranno da martedì 6 novembre a venerdì 9 sotto la guida dell’allenatore responsabile Alessandro Serra e dei tecnici Ruggero Muzzarelli e Devid Salvadori. Come i loro colleghi stranieri, gli azzurri hanno dovuto saltare ...