Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della Scherma Paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della coppa del mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L’Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : 'Mi sono divertita tanto' : Bebe Vio racconta così, all'agenzia Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di coppa del mondo di Scherma ...

Scherma : Bebe Vio trascina l'Italia che vince la Coppa del Mondo : ... trascinandola sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. Il suo talento è immenso quanto la sua volontà, la sua voglia di vincere e divertirsi praticando il suo ...

Scherma - Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della coppa del mondo : Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista della coppa del mondo 2018 di specialità. In finale, Bebe Vio, con il punteggio di 15-5 ha battuto la russa Irina Mishurova sua 'consueta' ...

Scherma – Coppa del Mondo di spada : l’italiana Santuccio sul podio di Tallinn : L’azzurra Santuccio conquista uno speciale terzo posto nella tappa di Tallin di Coppa del Mondo di spada Alberta Santuccio inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di spada femminile. La spadista azzurra conquista infatti il terzo posto nella gara d’esordio stagionale svoltasi a Tallinn. Per la siciliana, classe 1994, unica extra-asiatica sul podio, si tratta del terzo podio in carriera dopo quelli ottenuti a ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans : Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani. Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : parte la stagione del fioretto maschile. L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista : L’Italia riparte nella nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile dopo aver chiuso il Mondiale di Wuxi da assoluta protagonista. Un vero e proprio dominio azzurro in terra cinese con il titolo mondiale di Alessio Foconi e la conferma sul gradino più alto anche del quartetto azzurro. Proprio il fiorettista ternano si è portato a casa anche la Coppa del Mondo e, insieme ai connazionali Daniele Garozzo (campione olimpico in ...

Scherma - in programma a Palermo l’annuale Workshop della Federazione Italiana : Si tratta infatti del primo appuntamento del percorso d’avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici Palermo 2019 E’ in programma sabato 20 ottobre alle 9 a Villa Niscemi a Palermo l’annuale Workshop della Federazione Italiana Scherma. L’iniziativa, che vede coinvolti i partner istituzionali, le aziende sponsor e tutti gli stakeholders della FederScherma, quest’anno è ospitato da Palermo, ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : DAVIDE DI VEROLI CAMPIONE OLIMPICO! Straordinario primo oro per l’Italia : Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires arriva dalla Scherma. A centrare questo Straordinario risultato è stato DAVIDE Di VEROLI, che ha trionfato nella prova di spada maschile, battendo in finale il tedesco Paul Veltrup con il punteggio di 11-4. Una prestazione straordinaria per lo spadista romano, che suggella un anno magico e che lo ha visto dominare nelle categorie Giovanili, avendo al collo anche l’oro ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia vuole essere protagonista con un trio da medaglia : Venerdì 6 Ottobre cominceranno a Buenos Aires l’edizione 2018 delle Olimpiadi Giovanili. L’Italia punta ad un piazzamento importante nel medagliere e fondamentale sarà anche il ruolo della Scherma in questa competizione. In pedana scenderanno tre azzurri e tutti avranno come obiettivo quello di conquistare una medaglia, anche del metallo più prezioso. La stella è sicuramente Davide Di Veroli, che sarà anche il portabandiera azzurro ...

ASAlaser e Federazione Italiana Scherma : 10 anni di medaglie : ... effetti terapeutici e sicurezza di trattamento, ha ricevuto un simbolico battesimo istituzionale ai "Campionati del Mondo WUXI 2018" . Un'occasione di primo piano dove dimostrarsi valida compagna di ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : l’Italia chiude la rassegna con 14 medaglie. Nell’ultima giornata arriva l’argento delle sciabolatrici : l’Italia chiude con un bottino di 14 medaglie gli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Il Bel Paese con quattro ori, quattro argenti e sei bronzi termina questa rassegna continentale al terzo posto nel medagliere alle spalle di Russia (8,3,9) ed Ucraina (6,3,7). Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dell’ultima giornata di gare. Nella sciabola femminile a squadre l’Italia conquista la medaglia d’argento con il quartetto formato da ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio trascina l Italia oro nel fioretto a squadre : Le due compagini, campionesse del mondo in carica, hanno ribadito la loro qualità tecnica su scala continentale, conquistando il titolo europeo al termine delle rispettive gare. L'Italfioretto donne, ...