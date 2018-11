Scherma | Coppa del Mondo 2019 | l’Italia della sciabola sale sul podio | Vecchi e compagne

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L'Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere : le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi , Georgia, dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero ...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L’Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, ...

Scherma – Coppa del Mondo di Tblisi 2018 : Bebe Vio - Triglia e Mogos sono d’oro : La Scherma paralimica regala grandi soddisfazioni all’Italia: dopo la vittoria di Bebe Vio nella gara individuale a Tblisi, anche nella gara a squadre la schermitrice è d’oro Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos conquistano la gara a squadre della Coppa del Mondo di Tblisi 2018 con la vittoria in finale sull’Ungheria. Le azzurre della Scherma paralimpica dopo aver sconfitto in semifinale la Cina, con una rimonta da ...

Scherma - Coppa del Mondo Orleans 2018 : Rossella Gregorio si ferma ai quarti di finale - Arianna Errigo out ai sedicesimi : Se lo scorso anno era stata doppietta, questa volta le sciabolatrici azzurre chiudono giù dal podio nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Orleans (Francia). La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è fermata nei quarti di finale e non è riuscita a confermare la vittoria di 12 mesi fa. La campana è stata sconfitta, infatti, all’ultima stoccata dalla greca Despina Georgiadou per 15-14. Sempre l’ellenica aveva eliminato nei sedicesimi ...

Scherma – Coppa del Mondo di spada : l’italiana Santuccio sul podio di Tallinn : L’azzurra Santuccio conquista uno speciale terzo posto nella tappa di Tallin di Coppa del Mondo di spada Alberta Santuccio inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di spada femminile. La spadista azzurra conquista infatti il terzo posto nella gara d’esordio stagionale svoltasi a Tallinn. Per la siciliana, classe 1994, unica extra-asiatica sul podio, si tratta del terzo podio in carriera dopo quelli ottenuti a ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fioretto azzurro subito sul podio. Andrea Cassará secondo a Bonn : L’Italia sale subito sul podio! Andrea Cassarà è secondo nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Il bresciano deve rimandare ancora il ritorno alla vittoria (ultima nel 2015 a Bonn), venendo sconfitto in finale dal britannico Richard Kruse, numero due del ranking mondiale, per 15-11. In semifinale Cassarà ha superato con il punteggio di 15-10 il sorprendente americano Nick Itkin, che in precedenza nei quarti di finale era ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Alberta Santuccio sul podio a Tallinn. Eliminata al primo turno Mara Navarria : Subito un podio per l’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo di spada femminile. A Tallinn (Estonia) Alberta Santuccio centra un ottimo terzo posto dopo essere stata sconfitta per una sola stoccata per 9-8 in semifinale da Hyojung Jung. La sudcoreana si è poi presa la vittoria nell’ultimo atto contro la rappresentante di Hong Kong Man Wai Vivian Kong con il punteggio di 10-6. Resta un po’ di amaro in bocca per la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : delude Rossella Fiamingo - è eliminata nelle qualificazioni. Sei azzurre in tabellone a Tallinn : A Tallinn è cominciata la Coppa del Mondo di spada femminile ed è arrivata subito una grossa delusione per i colori azzurri. Rossella Fiamingo non è riuscita a superare le qualificazioni, venendo eliminata negli assalti preliminari dalla portacolori di Hong Kong, Lin Yik Hei Coco con il punteggio di 15-13. In tabellone ci saranno dunque sei azzurre. Oltre alle già presenti Mara Navarria e Giulia Rizzi, entrambe teste di serie, si sono ...