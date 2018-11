Scherma | Bebe Vio trascina le azzurre alla vittoria della Coppa del Mondo

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo di fioretto a squadre : Bebe Vio trascina l'Italia alla vittoria : "Non mi sono mai divertita così tanto". Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo di fioretto a squadre , Bebe Vio dichiara ancora una volta il suo amore per la Scherma. A Tbilisi la fiorettista veneziana, già con in tasca il suo quarto Mondiale in singolo, si è presa ...

Scherma paralimpica : Bebe Vio conquista il titolo a Tbilisi : Una straordinaria rimonta nella semifinale contro la Cina firmata Bebe Vio consente all'Italia di portare a casa la Coppa del mondo nella Scherma paralimpica, specialità fioretto. L'azzurra nella gara a Tbilisi di fioretto femminile, categoria B, nella prima giornata della tappa che ha aperto la fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ha infatti superato la cinese Bian, infilando - dopo una sosta forzata ...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L'Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere : le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi , Georgia, dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della Scherma Paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della coppa del mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L’Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : 'Mi sono divertita tanto' : Bebe Vio racconta così, all'agenzia Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di coppa del mondo di Scherma ...

Scherma : Bebe Vio trascina l'Italia che vince la Coppa del Mondo : ... trascinandola sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. Il suo talento è immenso quanto la sua volontà, la sua voglia di vincere e divertirsi praticando il suo ...

Scherma – Coppa del Mondo di Tblisi 2018 : Bebe Vio - Triglia e Mogos sono d’oro : La Scherma paralimica regala grandi soddisfazioni all’Italia: dopo la vittoria di Bebe Vio nella gara individuale a Tblisi, anche nella gara a squadre la schermitrice è d’oro Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos conquistano la gara a squadre della Coppa del Mondo di Tblisi 2018 con la vittoria in finale sull’Ungheria. Le azzurre della Scherma paralimpica dopo aver sconfitto in semifinale la Cina, con una rimonta da ...

Scherma - Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della coppa del mondo : Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista della coppa del mondo 2018 di specialità. In finale, Bebe Vio, con il punteggio di 15-5 ha battuto la russa Irina Mishurova sua 'consueta' ...

Scherma - Bebe Vio sempre più leggenda : la Coppa del Mondo di fioretto è sua : Dobbiamo tutti ringraziare questa ragazza fenomenale per i trionfi sportivi, ma soprattutto per la lezione di vita che invia al Mondo intero con la sua forza, i suoi sorrisi, il suo ottimismo, la sua ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio vince la coppa del mondo nel fioretto : Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista della coppa del mondo 2018 di specialità. In finale, Bebe Vio, con il punteggio di 15-5 ha battuto la russa Irina Mishurova sua 'consueta' ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo 2018 : Bebe Vio vince in Georgia e si assicura la classifica generale per la quarta volta consecutiva : Un dominio incontrastato dal 2015, che si conferma aritmeticamente anche nel 2018: Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto femminile nella categoria B della Scherma paralimpica dopo aver trionfato anche nella tappa Georgiana del circuito maggiore, iniziata oggi a Tbilisi. La vittoria odierna ha duplice valenza: non solo consegna la classifica generale all’azzurra, ma le assegna anche il massimo dei punti nella prima manifestazione ...

Scherma paralimpica - scatta la nuova stagione di Coppa del Mondo : Bebe Vio trionfa a Tbilisi : L’atleta azzurra non lascia scampo alle avversarie, sua la vittoria nel fioretto individuale femminile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica E’ iniziata una nuova e appassionante stagione di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica, è cominciato il viaggio verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020 che partiranno tra meno di 650 giorni. A Tbilisi va in scena la prima tappa di questo appassionante viaggio, che vede ...

Scherma - Bebe Vio vince a Tbilisi la sua quarta Coppa del Mondo di fioretto : E' partita da Tbilisi il lungo viaggio della Scherma paralimpica verso Tokyo. A meno 650 giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi Paralimpici Tokyo2020 , dalla capitale della Georgia, è scattata ...