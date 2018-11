Scaletta del concerto di Jovanotti a Milano in tv su VH1 - Paramount Channel e Spike l’11 novembre : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv arriva a qualche mese dall'evento che l'artista ha portato al Mediolanum Forum di Assago il 3 e 4 luglio per concludere il tour che ha organizzato per il supporto del suo ultimo album di inediti rilasciato a dicembre 2017 con la produzione tra Rick Rubin. Gli spettatori di VH1, Paramount Channel e Spike saranno in compagnia di Jovanotti per due ore e mezza, pronti a rivivere tutte le emozioni dei ...

Al via il 'Cremonini Live 2018' : il calendario aggiornato e la Scaletta dello show : Stampa Le sei e ventisei Mondo Logico #1 GreyGoose [Chitarra e voce] Dev'essere così Al tuo matrimonioI Il Pagliaccio 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore ...

Cesare Cremonini ha svelato la super Scaletta del primo concerto del nuovo tour : Stasera a Torino!

La Scaletta del nuovo tour dei Tiromancino decisa con l'aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : ... interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto ...

La Scaletta del nuovo tour dei Tiromancino decisa con l’aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino a supporto dell'album Fino a Qui sarà completata da Federico Zampaglione con l'aiuto del suo pubblico, interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto coinvolgere il pubblico che lo segue online in una scelta delicata, quella che riguarda uno o due ...

Diretta streaming del concerto dei Thegiornalisti il 28 ottobre a Roma - Scaletta dei brani del Love Tour : Dopo il primo trionfale sold out Romano di sabato, domenica 28 ottobre Tommaso Paradiso festeggia con una Diretta streaming del concerto dei Thegiornalisti sul profilo Facebook di Postepay la doppietta al PalaLottomatica, il palazzetto della sua città. La band ha deciso di trasmettere il secondo concerto di Roma in Diretta online per ringraziare il pubblico di aver decretato, sin dall'apertura delle prevendite dei biglietti, il tutto esaurito ...

Scaletta dei Thegiornalisti a Roma - orari e ritiro biglietti per i concerti del 27 e 28 ottobre al PalaLottomatica : Dopo la data zero di Vigevano, il debutto ufficiale a Torino e gli appuntamenti di Bologna e Firenze, è tempo di doppietta per i Thegiornalisti a Roma, con due date consecutive al PalaLottomatica sabato 27 e domenica 28 ottobre per il Love Tour. A poco più di un anno dal debutto nel palazzetto Romano con un concerto ricco di ospiti nella primavera del 2017, la band di Tommaso Paradiso torna sul palco della propria città con lo show a supporto ...

Thegiornalisti : tutte le canzoni presenti nella Scaletta del Love Tour 2018 :

Jason Derulo : la probabile Scaletta del concerto di stasera a Milano :

Claudio Baglioni - il tour fa tappa a Firenze : la Scaletta della serata : Dopo aver conquistato l'Arena di Verona Claudio Baglioni riparte da Firenze . Un tour lungo 50 anni che toccherà Milano, Roma, Perugia, Bari, Acireale, Eboli. Tutte date sold out. Dopo le note ...

Scaletta e video del concerto di J-Ax al Fabrique - al via la residency per i 25 anni con un assaggio di Articolo 31 : Il concerto di J-Ax al Fabrique di Milano apre ufficialmente la lunga residency che l'artista milanese ha deciso di organizzare per i suoi primi 25 anni di carriera. Per l'occasione, è tornato sul palco anche DJ Jad, con il quale ha riallacciato i rapporti dopo la nascita di suo figlio. Ax ha così voluto riportare sul palco gli Articolo 31, con i quali ha dato avvio ai suoi primi 10 anni di carriera e che non potevano essere tagliati fuori ...

Info sound check e ingressi per Laura Pausini a Padova : ultimi biglietti e Scaletta del concerto : Il Fatti Sentire World Wide Tour continua con Laura Pausini a Padova il 9 e 10 ottobre. L'artista di Solarolo è ora pronta a riunire i fan veneti dopo il successo delle tre date all'Arena di Verona che ha riempito fino al sold out. La verifica delle tessere del fan club avverrà a partire dalle 14,30. Non sarà possibile delegare terze persone il check della tessera, ma è obbligatorio presentarsi personalmente. Il controllo delle tessere ...

LAURA PAUSINI - CONCERTO CIRCO MASSIMO/ Diretta e Scaletta - sul palco l'incursione del fan : "Sono nudo per te" : LAURA PAUSINI, CONCERTO al CIRCO MASSIMO in onda su canale 5 oggi, sabato 22 settembre: Diretta e scaletta dello show storico dell'artista romagnola. (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:46:00 GMT)

Scaletta del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 per riscrivere la storia in prima serata : Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 arriva a qualche mese dalle grandi anteprime che l'artista di Solarolo ha portato all'interno della storica location della Capitale. prima donna a solcare le assi del palco del Circo Massimo, Laura Pausini ha segnato un altro importantissimo traguardo dopo i primi stadi nel 2007 ed è qui che ha voluto dare un'anteprima di quello che sarebbe stato il tour di supporto a Fatti sentire, ...