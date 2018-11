Sassuolo-Lazio | le formazioni ufficiali

calcioweb.eu

(Di domenica 11 novembre 2018), le– Continua il programma della 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il proseguo del campionato, alle 18 in campo, partita che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha intenzione di conquistare bottino grosso. Ecco lee le scelte dei due allenatori., le: Consili, Marlon, Magnani, Ferrari, Lirola, Adjapong, Sensi, Duncan, Locatelli, Berardi, Boateng.: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile