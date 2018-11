Sassuolo-Lazio 1-1 | pagelle e tabellino

Sassuolo-Lazio 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/24 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo - poi il nulla o quasi [FOTO] : 1/24 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calcio - serie A : Sassuolo-Lazio 1-1 : 19.52 A Reggio Emilia,Sassuolo e Lazio si dividono la posta 1-1. Primo pareggio in stagione per i biancocelesti. Gara subito viva:al 7' Parolo ribadisce in rete un tiro di Luis Alberto.Al 15' i padroni di casa replicano con un gol di testa di Ferrari.Al 29' gran tiro a incrociare di Immobile sul palo.Nella ripresa il Sassuolo tenta il possesso palla, la Lazio le ripartenze veloci. Al 70'bella parata di Strakosha su Duncan. Il copione della ...

Sassuolo Lazio 1-1 LIVE : risultato in diretta. Palo di Immobile : Sassuolo-Lazio 1-1 LIVE 7' Parolo, L,, 15' Ferrari, S, Sassuolo, 3-5-2, : Consigli; Magnani, Marlon, Ferrari; Lirola, Sensi, Duncan, Locatelli, Adjapong; Boateng, Berardi. All. De Zerbi Lazio, 3-5-2, :...

Sassuolo - Lazio 1-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sassuolo-Lazio IN diretta 26' Berardi pericoloso con un sinistro al volo dal limite, palla non di molto alta 23' ...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Sassuolo-Lazio 1-1 : diretta : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Sassuolo-Lazio 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio - Patric : 'Dimostrato di poter vincere anche contro le grandi. Col Sassuolo partita tosta' : Patric , difensore della Lazio , ha presentato il match contro il Sassuolo ai microfoni di Rai Sport : 'Abbiamo dimostrato di poter vincere anche contro le grandi, non credo che sia un problema. Il Sassuolo è una grandissima squadra, ha grandi giocatori e oggi sarà una partita tosta, dobbiamo ...

Sassuolo-Lazio 0-1 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Immobile con Luis Alberto : Sassuolo e Lazio si affrontano al Mapei Stadium nella partita domenicale delle ore 18: i neroverdi sono splendidi protagonisti della prima parte del campionato, la vera sorpresa del torneo fino a ...

Sassuolo-Lazio 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Lazio - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il proseguo del campionato, alle 18 in campo Sassuolo e Lazio, partita che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha intenzione di conquistare bottino grosso. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Sassuolo-Lazio, le formazioni ...

Sassuolo-Lazio : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio - prove di Champions contro il Sassuolo : La testa ora è decisamente più libera. Il passaggio ai sedicesimi di Europa League ha tolta una preoccupazione alla Lazio. D'ora in avanti, almeno fino a febbraio quando inizieranno gli scontri ...