Serie A Sassuolo-Lazio 1-1 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Lazio , termina 1-1 . Ospiti in vantaggio al 7' del primo tempo grazie a Parolo . I neroverdi pareggiano con Ferrari al 15'. Sassuolo-Lazio 1-1: NUMERI ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : cronaca : Il difensore risponde a Parolo e frena i biancocelesti nella corsa Champions Serie A LAZIO SASSUOLO / Due gol nei primi 15 minuti: Sassuolo-Lazio finisce 1-1 con le reti di Parolo e Ferrari che ...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Sassuolo-Lazio 1-1|Classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Highlights Sassuolo-Lazio 1-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo all’8′ Luis Alberto riceve il pallone e tira, Magnani respinge sulla linea ma poi Parolo la ribadisce in rete. Il Sassuolo, che aveva già tentato in precedenza a segnare con Sensi, trova il pareggio al 15' con Ferrari, che colpisce di testa su un cross di Lirola. Immobile poi colpisce in pieno […] L'articolo Highlights Sassuolo-Lazio 1-1. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo : Succede così tra squadre che fanno della forza offensiva il loro marchio di fabbrica. Succede che, quando si affrontano tra loro, finiscono con lo snaturarsi un pochino per il timore di diventare ...

Pari tra Sassuolo e Lazio : Sassuolo-Lazio in Parita': 1-1 a Reggio Emilia, con le reti, nel primo tempo, di Parolo, 8', e Ferrari, 15',. La Lazio resta momentaneamente quarta a quota 22, mentre il Sassuolo sale a 19 punti.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...

Primo pari in campionato per la Lazio : con il Sassuolo finisce 1-1 : Il Primo della stagione per la Lazio A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:53

Luis Alberto e Milinkovic-Savic - due ‘zavorre’ di qualità : la Lazio frena a Sassuolo - Inzaghi tradito dal talento a intermittenza : La Lazio si ferma sull’1-1 contro il Sassuolo: biancocelesti traditi dal talento ad intermittenza di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, Inzaghi deve prendere una decisione alla svelta Prima del big match fra Milan e Juventus, partita conclusiva dell 12ª giornata di Serie A, la Lazio spreca una ghiotta occasione di rilanciarsi in piena zona Champions League. I biancocelesti infatti non sfruttano il passo falso dell’Inter, sconfitta 4-1 ...

Sassuolo-Lazio 1-1 : pagelle e tabellino : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Lazio 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/24 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo - poi il nulla o quasi [FOTO] : 1/24 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calcio - serie A : Sassuolo-Lazio 1-1 : 19.52 A Reggio Emilia,Sassuolo e Lazio si dividono la posta 1-1. Primo pareggio in stagione per i biancocelesti. Gara subito viva:al 7' Parolo ribadisce in rete un tiro di Luis Alberto.Al 15' i padroni di casa replicano con un gol di testa di Ferrari.Al 29' gran tiro a incrociare di Immobile sul palo.Nella ripresa il Sassuolo tenta il possesso palla, la Lazio le ripartenze veloci. Al 70'bella parata di Strakosha su Duncan. Il copione della ...

Sassuolo Lazio 1-1 LIVE : risultato in diretta. Palo di Immobile : Sassuolo-Lazio 1-1 LIVE 7' Parolo, L,, 15' Ferrari, S, Sassuolo, 3-5-2, : Consigli; Magnani, Marlon, Ferrari; Lirola, Sensi, Duncan, Locatelli, Adjapong; Boateng, Berardi. All. De Zerbi Lazio, 3-5-2, :...