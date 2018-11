Sassuolo-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Immobile con Luis Alberto

Sassuolo-Lazio 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Lazio, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio - prove di Champions contro il Sassuolo : La testa ora è decisamente più libera. Il passaggio ai sedicesimi di Europa League ha tolta una preoccupazione alla Lazio. D'ora in avanti, almeno fino a febbraio quando inizieranno gli scontri ...

Serie A - Sassuolo Lazio : "Il Sassuolo è la vera sorpresa del campionato, sta ottenendo risultati e punti, gioca bene ed a viso aperto, domani ci attende una sfida complicata ed intensa contro un avversario che può creare ...

Lazio - Inzaghi : 'Sassuolo sorpresa della A. Luis Alberto tornerà ad alti livelli' : La carica della qualificazione ai sedicesimi di Europa League accende la Lazio verso la trasferta contro il Sassuolo. 'Per il secondo anno consecutivo abbiamo centrato il passaggio al turno successivo ...

Napoli - Ounas-Insigne liquidano il Sassuolo Milan : super Higuain - è 3-1 Viola ko con la Lazio : 1-0 : Una rete per tempo consente agli uomini di Ancelotti di piegare gli emiliani. Nel finale il portiere protagonista con due ottime respinte su Berardi e Babacar

Serie A Lazio-Fiorentina - arbitra Orsato. Napoli-Sassuolo : Di Bello : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 7 ottobre alle 15. Con quattro anticipi: si parte il venerdì sera, con Torino-Frosinone, ...

Pokerissimo del Sassuolo. Fiorentina ok - si sblocca la Lazio : Sulle tracce della Juventus, a sorpresa, c'è il Sassuolo. Contro il Genoa la squadra di De Zerbi va sotto ma poi reagisce subito e in 12' minuti ne fa 4: alla fine finisce 5-3 ma i rossoblù non ...

Serie A - tonfo del Napoli contro la Sampdoria. Ok Lazio - Sassuolo e Cagliari : Dopo l'anticipo del venerdì e le due partite giocate ieri che hanno visto le vittorie di Inter e Juventus, la 3 giornata di Serie A è proseguita alle 18 di oggi con la vittoria della Fiorentina di ...