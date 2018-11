Sanremo Giovani 2018 | al via le audizioni Tutti i selezionati

Due sostituzioni a Sanremo Giovani : i nuovi cantanti scelti da Claudio Baglioni e dalla commissione musicale : Due sostituzioni a Sanremo Giovani: due cantanti perdono il posto a favore dei due nuovi nomi scelti dalla commissione musicale. Con una nota stampa, la Rai rende noto che direttore artistico Claudio Baglioni e la commissione musicale hanno scelto per le audizioni di Roma due nuovi artisti emergenti. I nomi sono quelli di Lelio Morra e di Simone Laurino, ripescati in seguito alla prima selezione dopo due esclusioni. Se per due Giovani, ...

Sanremo Giovani : ecco i 69 cantanti selezionati : Einar Ortiz La Rai ha annunciato i 69 artisti selezionati per Sanremo Giovani, il contest che a dicembre sceglierà i due che parteciperanno -insieme a 22 big- al Festival di Sanremo 2019. Sanremo Giovani: in corsa molti ex talent Tra i cantanti selezionati dal direttore artistico Claudio Baglioni e dalla Commissione Musicale del Festival (composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo Martelli, Duccio Forzano e Geoff Westley), molti sono ...

Festival di Sanremo - 5 giovani abruzzesi alla fase finale : PESCARA. Sono cinque i cantanti abruzzesi entrati alla fase finale del Festival di Sanremo giovani , Area Sanremo Tim 2018, . Sono on line sul sito www.area-Sanremo.it i nomi dei 225 fra solisti, band ...

I finalisti di Area Sanremo 2018 - l’elenco dei 226 verso Sanremo Giovani di dicembre : Sono stati annunciati i finalisti di Area Sanremo 2018. 226 sono gli aspiranti partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte solo per quanto riguarda il concorso di Area Sanremo. I prescelti, selezionati dalla commissione artistica, affronteranno una nuova selezione prima della partecipazione a Sanremo Giovani, in scena a dicembre dalla città di Sanremo. Il Festival dedicato ai Giovani si chiuderà con due finali in ...

Sanremo Giovani - Pippo Baudo e Fabio Rovazzi alla conduzione? : Claudio Baglioni, direttore artistico del prestigioso Festival di Sanremo, parla dei due possibili conduttori della prima edizione di Sanremo Giovani, ovvero Fabio Rovazzi e Pippo Baudo