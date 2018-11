Samsung Volley Cup A2 – Mondovì super nel Girone A | il Barricalla ferma Trentino nel

Samsung Volley Cup – I risultati della 4ª giornata di Serie A femminile : insolito gruppone in vetta : Samsung Volley Cup: tris Pomì e Banca Valsabbina, balzo in vetta alla classifica con UYBA e Igor. La quinta capolista è la Savino Del Bene. Ripartono Saugella e Il Bisonte Singolare ‘gruppone’ in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. All’indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata dall’Imoco Volley Conegliano a spese dell’Igor Gorgonzola Novara, si è disputata la 4^ ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : l'Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Supercoppa Samsung Galaxy A : trionfa l'Imoco Volley Conegliano : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Samsung Volley Cup Serie A1 : Millenium domenica a Filottrano : Millenium alla prova Filottrano domenica, oggi si parte per le Marche. Seconda trasferta consecutiva per la Banca Valsabbina Millenium Brescia: nella quarta giornata d’andata della Samsung Cup Serie A1 2018-19 le Leonesse affronteranno la Lardini Filottrano Reduci dalle due vittorie contro Il Bisonte Firenze e Club Italia Crai, le ragazze di coach Enrico Mazzola stanno preparando nel dettaglio una gara chiave per la salvezza, contro ...

Samsung Volley Cup – Nel quarto turno il Club Italia CRAI affronta la Savino Del Bene Scandicci : Serie A1 femminile: impegnativa trasferta a Scandicci per il Club Italia CRAI Il quarto turno della Samsung Volley Cup vedrà il Club Italia CRAI impegnato sul campo della Savino Del Bene Scandicci domenica pomeriggio alle 17. La formazione federale è ancora a caccia dei primi punti della stagione mentre la squadra toscana, allenata da Carlo Parisi, ha al suo attivo due vittorie, conquistate nei match con la Lardini Filottrano e la Reale ...

Samsung Volley Cup - Risultati 3ª giornata : Igor e UYBA si confermano in testa - ok Savino e Pomì : Samsung Volley CUP A1 I Risultati DELLA 3ª giornata Sabato 3 novembre, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Saugella Team Monza Imoco Volley Conegliano 0-3 , 25-27, 19-25, 19-25, Domenica 4 novembre, ...

Samsung Volley Cup – Risultati 3ª giornata : Igor e UYBA si confermano in testa - ok Savino e Pomì : Samsung Volley Cup A1, vittorie per Igor e UYBA che con un doppio 3-0 si confermano in testa al campionato. Sorridono Savino e Pomì Con i 3-0 ai danni di Zanetti Bergamo e Bosca S.Bernardo Cuneo, Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio si confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno al termine della 3^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre di Massimo Barbolini e le farfalle di Marco ...

Samsung Volley Cup – Club Italia CRAI ko contro Brescia : 3ª sconfitta stagionale per le padrone di casa : Club Italia CRAI sconfitto 1-3 dalla Banca Vasabbina Millenium Brescia: per le padrone di casa è la terza sconfitta stagionale Nella seconda gara consecutiva al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi di Milano arriva la terza sconfitta stagionale per il Club Italia CRAI che cede 1-3 (16-25, 25-23, 18-25, 10-25) nella partita disputata oggi pomeriggio con la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Il terzo turno della Samsung Volley Cup ...

Samsung Volley Cup A2 – Tutto pronto per la 6ª giornata di sfide : Samsung Volley Cup A2: nel weekend la 6ª giornata. Scontro al vertice nel Girone A tra Soverato e Mondovì, la Zambelli va a Pinerolo. Nel Girone B la Canovi ospita il Cus Torino, derby romagnolo tra Conad e Omag GIRONE A Due delle tre squadre che sono ancora imbattute nella Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile, vale a dire Volley Soverato e LPM Bam Mondovì, si affrontano al PalaScoppa nel match valevole per la 6^ giornata. Quattro ...

Samsung Volley Cup – Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale : Saugella-Imoco dà il via alla 3ª giornata : Samsung Volley Cup: Serie A di nuovo in campo, sabato anticipo della 3ª giornata Saugella-Imoco su Rai Sport + HD. Su LVF TV classica Novara-Bergamo, la UYBA fa visita a Cuneo In un batter di ciglio la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile è già arrivata alla 3ª giornata. Registrati i risultati del turno infrasettimanale, il Campionato propone altre interessanti sfide nel weekend. A partire da quella programmata in anticipo, sabato ...

Samsung Volley Cup A2 – La LPM vola in vetta nel Girone A - Sassuolo ko con la Conad : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A la LPM conquista la vetta, Soverato aggancia Orvieto al secondo posto. l’Itas Città Fiera vince a Olbia, derby a Baronissi. Nel Girone B cade Sassuolo, 2-3 con la Conad. Salgono Delta Informatica e Omag, il Barricalla supera Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-0 (26-24 25-21 25-23) In una bella cornice di pubblico, il turno infrasettimanale vede in scena il ...