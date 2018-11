Samsung One UI arriverà anche sui dispositivi più vecchi

Samsung Galaxy J4 Core : il nuovo smartphone con Android Go sta per arrivare : Android Go è un progetto di Google che permette di avere una versione alleggerita di Android in grado di girare bene anche su smartphone con caratteristiche molto basilari. Samsung ha già in listino uno smartphone leggi di più...

La piccola Royole batte Samsung nella corsa alle vendite di smartphone pieghevoli : Lo smartphone può essere prenotato in tutto il mondo, Italia compresa, i prezzi sono di 1.390 e 1.540 euro in base al taglio di memoria,, con le consegne previste a partire da dicembre. Big battuti ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Samsung One UI arriverà in beta ma non in Italia : Samsung One UI è la nuovissima interfaccia grafica sviluppata dal produttore coreano che arriverà presumibilmente a inizio anno con la presentazione di Galaxy S10. Dopo gli anni di critiche da parte degli utenti al design leggi di più...

Samsung One UI : una rivoluzione di stile : Samsung è diventato negli anni uno dei punti di riferimento del settore mobile, riuscendo a competere direttamente con Apple per numero di vendite e affezione dei clienti. Se però dobbiamo cercare un punto critico negli leggi di più...

Samsung annuncia un’app VSCO esclusiva per i suoi smartphone : In occasione della SDC, Samsung ha annunciato una partnership con VSCO, il cui obiettivo è raggiungere nuove vette in ambito di fotografia mobile L'articolo Samsung annuncia un’app VSCO esclusiva per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Supercoppa Samsung Galaxy A – Sabato sera si sfidano Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Sabato sera al PalaVerde la Supercoppa Samsung Galaxy A tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara: il primo trofeo della stagione in palio su Rai Sport + HD alle 20.30 Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara ancora di fronte per contendersi un trofeo di Serie A Femminile. Dopo le tre finali della scorsa stagione, le pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di Massimo Barbolini si ritrovano sui due lati opposti del ...

One UI su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : le ultime notizie sono rassicuranti : Ieri vi parlammo della possibilità che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non ricevessero la nuova interfaccia One UI, così come avrebbe confermato un portavoce del brand asiatico ad un noto portale specializzato (troverete qui tutti i dettagli del caso). A noi francamente questa cosa un po' ci è sembrata strana, essendo i top di gamma 2017 accreditati alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie (dubitavamo soprattutto del fatto che il ...

Samsung : un video svela W2019 - lo smartphone a conchiglia con due schermi : Samsung si prepara a svelare uno smartphone con l’ideologia del passato. Secondo le voci che circolano in rete, questo sarà il primo Samsung senza l’ingresso audio da 3,5″. Così, non appena svela il prototipo di smartphone leggi di più...

Samsung Galaxy Note 9 con Android 9 Pie ottiene la certificazione WiFi : La variante cinese del Samsung Galaxy Note 9 è stata certificata da Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie a bordo, a conferma che l'update si avvicina L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con Android 9 Pie ottiene la certificazione WiFi proviene da TuttoAndroid.

Samsung One UI : ecco la rivoluzione grafica dell'interfaccia utente : Durante la conferenza che ha visto protagonista il primo smartphone flessibile al mondo , Samsung ha svelato anche il nuovo design dell'interfaccia utente denominato One UI , con icone arrotondate e un nuovo linguaggio di design pensato per consentire agli utenti di Android di ...

Infinity Flex Display e One UI : lo smartphone pieghevole Samsung : Samsung rompe gli indugi e presenta il Display flessibile e la nuova interfaccia che saranno presenti sul primo smartphone pieghevole dell’azienda sudcoreana, l’Infinity Flex Display e One UI. La data di commercializzazione non è nota e nemmeno le specifiche tecniche o il costo del dispositivo che dovrebbe rivoluzionare il mercato, sarà effettivamente così? Infinity Flex Display: si piega, ma non si spezza Alla SDC, Samsung Developer ...