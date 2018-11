Samsung Galaxy J4 Core | il nuovo smartphone con Android Go sta per arrivare

Ecco come fare screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 : Catturare un screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 in modo veloce Ecco la guida passo passo per acquisire velocemente uno screenshot su telefono Android

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : l'Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo anche in Europa : A distanza di una settimana dal suo rilascio per i Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) di Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, Oreo arriva sui modelli europei L'articolo Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Supercoppa Samsung Galaxy A : trionfa l'Imoco Volley Conegliano : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Samsung introdurrà le notch nei display Infinity - ma non per Galaxy S10 : Dopo aver presentato lo schermo pieghevole Infinity Flex del Galaxy F durante keynote a SDC18, Samsung ha rivelato una serie di display che presto faranno parte della famiglia Infinity. Questi sono Infinity U, Infinity V, Infinity O leggi di più...

Samsung è IMPAZZITA! – Galaxy W2019 a 2140 Euro : Samsung ha presentato in Cina il suo nuovo Galaxy W2019, uno smartphone caratterizzato da un prezzo assolutamente esagerato: 2410 Euro al cambio, o 18,999 Yuan! Questo smartphone clamshell con design a conchiglia è il successore leggi di più...

Samsung prepara la nuova serie Galaxy M : Samsung vorrebbe mettere ordine nella propria line-up con la nuova serie Galaxy M, ecco i presunti tagli di memoria dei primi due modelli. L'articolo Samsung prepara la nuova serie Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Infinity U - O - V o New sul Samsung Galaxy S10? Foto concept display con notch : Cala il più assoluto riserbo su quello che sarà il design del Samsung Galaxy S10, almeno per quel che riguarda la parte frontale, ancora avvolta nel mistero. L'incertezza che regna oggi sovrana è figlia di quanto mandato in scena nel corso della Samsung Developer Conference, dove ci si è addentrati nel discorso relativo al notch, forse per la prima volta in modo così preciso e puntuale da parte del colosso di Seul, che fin qui si era poco ...

Passi avanti Pie : beta a giorni in Europa su Samsung Galaxy S9 - Germania in pole : Buone notizie sul fronte Android Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, per cui a partire dal 15 novembre in Germania verrà inaugurato il programma di beta testing. Finora non era stata diffusa ancora una data certa a riguardo, e ci si era limitati a parlare del rilascio della versione stabile a bordo dei dispositivi sopra citati, oltre che per il Note 9, da gennaio 2019. L'indicazione viene fornita dal portale 'allaboutSamsung.de', che si ...

Ufficiale la data di lancio del prossimo Samsung Exynos - novità sul programma Galaxy GameDev : Samsung ha ufficializzato la data di presentazione del prossimo SoC Exynos. Inoltre, durante la DSC 2018 ci sono state novità per il Galaxy GameDev. L'articolo Ufficiale la data di lancio del prossimo Samsung Exynos, novità sul programma Galaxy GameDev proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera sotto al display per Samsung Galaxy S10? Si - no - forse : Fotocamera sotto al display di Samsung Galaxy S10? Qualcuno dice di si, ma la tecnologia sarebbe decisamente immatura e Samsung potrebbe optare per una soluzione diversa. L'articolo Fotocamera sotto al display per Samsung Galaxy S10? Si, no, forse proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie beta per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe arrivare il 15 novembre : Il programma beta relativo ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe prendere il via il prossimo 15 novembre. L'articolo Android 9 Pie beta per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe arrivare il 15 novembre proviene da TuttoAndroid.

I prossimi Galaxy A di Samsung potrebbero montare un pannello LCD - mentre la serie Galaxy J potrebbe cessare di esistere : A partire dal prossimo anno Samsung potrebbe cominciare ad utilizzare pannelli LCD sui suoi dispositivi di fascia media e bassa. L'articolo I prossimi Galaxy A di Samsung potrebbero montare un pannello LCD, mentre la serie Galaxy J potrebbe cessare di esistere proviene da TuttoAndroid.