Salvini | solidarietà a quei giornalisti che non usano pregiudizi

Maltempo : Salvini - non solo solidarietà ma aiuti concreti in tempi brevi : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho saltato qualche celebrazione per il 4 novembre e oggi sono qui, nel pomeriggio andrò a Terracina, mentre il presidente del Consiglio si è recato a Palermo, perchè dobbiamo testimoniare la vicinanza del governo alle popolazioni colpite da Nord a Sud dal Maltempo. Ma

Maltempo - Conte in Sicilia. Mattarella 'Solidarietà concreta'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Desirée Mariottini - Salvini contestato a S. Lorenzo : “Sciacallo”. Per il ministro anche applausi e cori di solidarietà : Un coro “sciacallo, sciacallo” ha accolto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita davanti allo stabile abbandonato di San Lorenzo, a Roma, dove è stata trovata morta la sedicenne Desirée Mariottini. “Fuori Salvini dai quartieri” ha urlato un gruppo di contestatori, al passaggio del ministro. Nella ressa anche diversi sostenitori, che invece hanno manifestato solidarietà al leader della Lega L'articolo ...

Manovra Governo - caos su pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Salvini : "Solidarietà al sindaco di Lodi - se sei povero devi dimostrarlo" : "Sono convinto che c'è bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi, Confederazione ...

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. Solidarietà dalla sinistra : “Riace esempio d’integrazione” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

Manifesto contro Salvini - attivisti della Lega gli manifestano solidarietà : BOLOGNA Un gruppo di attivisti della Lega ha manifestato, domenica mattina, in via Zamboni a Bologna, dove nei giorni scorsi è comparso un Manifesto, esposto dai collettivi, con la faccia di Salvini ...

Richiesta perizia psichiatrica per Marine Le Pen - solidarietà da parte di Salvini : Marine Le Pen, leader dell'ex Front National (ora divenuto Rassemblement National), ha ricevuto dalla magistratura di Nanterre una disposizione alquanto insolita. La capogruppo dovrebbe essere sottoposta ad una perizia psichiatrica, con l'accusa d'aver pubblicato alcune immagini ritraenti le esecuzioni dello Stato Islamico. Le Pen: 'Allucinante, ma non ci andrò' Marine Le Pen non ha accolto di buon grado le intenzioni dei giudici, tant'è che ...

Luigi Patronaggio - minacce di morte a pm del caso Diciotti/ Ultime notizie Agrigento - Salvini : "solidarietà" : Luigi Patronaggio, minacce di morte a pm del caso Diciotti. Ultime notizie Agrigento, Matteo Salvini e Alfonso Bonafede: "Massima solidarietà al procuratore"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:23:00 GMT)

Salvini : solidarietà a Pm Patronaggio : 0.06 Un proiettile militare e una minaccia che non lascia dubbi: "Zecca, sei nel mirino..." L'obiettivo è il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha indagato sul ministro Salvini per il caso della Diciotti. La minaccia è arrivata con una busta con il simbolo di Gladio,l'organizzazione paramilitare vicina alla destra. Il ministro dell'Interno Salvini ha espresso "solidarietà al procuratore Patronaggio. In un Paese civile e ...

Salvini - il presidio di solidarietà dei senatori leghisti : “Nessun messaggio ai magistrati - ma l’indagine è paradossale” : “Da parte nostra nessun messaggio ai magistrati, ma Matteo Salvini ha rispettato la legge. Questa indagine è paradossale, finirà in una bolla di sapone”. A rivendicarlo i senatori della Lega, con un presidio di sostegno al vicepremier e ministro dell’Interno, indagato per sequestro aggravato di persona, in merito alla decisione di trattenere a bordo di una nave della Marina Militare circa 150 migranti per più di dieci ...

Saviano - Macron-Salvini anti-solidarietà : ANSA, - PARIGI, 10 SET - "La Francia criminalizza la solidarietà, come fa il governo Salvini-Di Maio": lo dice Roberto Saviano in una lunga intervista al sito francese online Mediapart, in cui si ...