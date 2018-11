Salvini | Governo non cede | abbiamo già fatto più del Pd in 5 anni

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Forza Italia e Berlusconi scendono in piazza contro il governo e quindi contro Salvini : Forza Italia pronta a scendere in piazza per protestare contro il governo e quindi contro Salvini, alleato del leader Silvio Berlusconi Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla carta è alleata degli azzurri. Ma è pure partner di una maggioranza di governo che, attraverso il suo ministro ...

'Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S'. Il libro di Becchi e Palma con Prefazionedi Salvini : Con prefazione di Matteo Salvini , questo libro è la prima cronaca politica che racconta passo dopo passo Come è avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre e post elettorale tra programmi e posizionamenti delle diverse forze ...

Salvini - scontro nel governo : arriva l'ipotesi di tornare a votare a marzo : Salvini e Di Maio al braccio di ferro: la partita del dl sicurezza e del decreto anti corruzione si gioca su due fronti, al momento contrapposti. Sul primo decreto il governo ha posto la fiducia ed è appena stato approvato dal Senato, mentre sul secondo Lega e 5 Stelle stanno discutendo sullo stop alla prescrizione dopo la condanna di primo grado. Salvini e l'ipotesi voto a marzo Il dl Sicurezza è uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, ...

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

La Lega di Matteo Salvini punta ad un Governo con il centrodestra : elezioni a marzo : Altissima tensione tra la Lega di Matteo Salvini e i grillini. Troppi gli intoppi e le divergenze ad iniziare dal dl

Salvini : 'Si rassegnino gli sciacalli - il governo durerà cinque anni' : Roma, 7 nov., askanews, - 'Si rassegnino gli sciacalli. Il governo continuerà a lavorare per cinque anni'. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa ...

Salvini esulta : "Al governo per 5 anni" : 13.30 "Si rassegnino gli sciacalli.Questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni",dice il ministro dell'Interno Salvini in conferenza stampa al Viminale dopo l'ok del Senato al dl sicurezza. Sulla diversa posizione rispetto ai 5S sulla prescrizione,Salvini dice:"La risolviamo velocemente questa diatriba. Nessuno riuscirà a intristirmi in questa giornata".Nel merito dice:"L'unico rischio è avere processi che non finiscono mai. Voglio ...

Senato - il decreto sicurezza ottiene la fiducia Salvini : il governo non è a rischio : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera