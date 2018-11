Salvini | Rischio guerra da burocratizzazione Ue

Il Senato approva il decreto sicurezza - 163 sì e 59 no. 5 i dissidenti M5s. Salvini 'Il governo non è a rischio' : Con 163 sì e 59 no l'aula del Senato approva la fiducia sul decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, prima dell'inizio della seduta, aveva rassicurato: 'Il governo non è ...

Senato - il decreto sicurezza ottiene la fiducia Salvini : il governo non è a rischio : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera

Dl sicurezza - si vota la fiducia. Salvini : "Il governo non è a rischio" : Sono iniziate le votazioni al Senato sulla fiducia al governo posta sul dl sicurezza . Tre 'dissidenti' M5s, Graziano De Falco, Elena Fattori e Paola Nugnes, hanno confermato che non parteciperanno al ...

Salvini : 'Governo non è a rischio' : Le misure adottate dal Governo nella manovra sono 'controproducenti' per l'economia italiana. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un'intervista a Bloomberg ...

Salvini : 'Il governo non è a rischio' - nonostante il gelo - : Roma, 7 nov., askanews, - 'Il governo non è assolutamente a rischio, manterrà uno per uno gli impegni presi con gli italiani, punto. Con buon senso e umiltà si risolve tutto'. Lo afferma il ...

Salvini : 'Il governo non è assolutamente a rischio' : "Il governo non è assolutamente a rischio, manterrà gli impegni presi con gli italiani. Con buon senso e umiltà si risolve tutto". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Sulla ...

Salvini sulla fiducia al dl sicurezza : "Il governo non è assolutamente a rischio" : "Il governo non è assolutamente a rischio", ne è sicuro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno lo ha dichiarato all'Agi mentre in Senato si vota la fiducia sull'maxi emendamento che sostituisce il decreto sicurezza. L'esito delle votazioni sul provvedimento voluto da Salvini ma criticato dalle opposizioni e anche da parte dei 5 Stelle è atteso per le 12."Il voto di Fratelli d'Italia sarà di astensione rispetto al ...

Governo : Salvini - assolutamente non a rischio : "Confermo che il Governo non è assolutamente a rischio". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini contattato dall'AGI. Intanto stamane si è tenuto un vertice dei ministri M5s al Ministero della Giustizia sul provvedimento riguardante le misure di contrasto alla Corruzione. Nello studio del Guardasigilli Alfonso Bonafede si sono ritrovati il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Così Salvini ha dilapidato il lavoro in Libia. La conferenza a rischio flop : Roma. L’Italia aveva un primato riconosciuto in Libia mentre adesso si affanna a organizzare una conferenza internazionale di pace che rischia di concludersi senza alcun risultato concreto. Secondo fonti di alto livello della Farnesina, nonostante la buona volontà del ministro Moavero, prevale un cl

L'ultimatum di Silvio a Salvini : "Lasci il M5S o a rischio le alleanze alle amministrative" : "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Non oso fare previsioni sulla durata del governo ma ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene ...

[Il retroscena] La sindaca a rischio condanna e dimissioni. E Salvini va all'assalto di Roma : Mentre è chiaro che qualcosa non ha funzionato come doveva quando nell'autunno 2016 la prima sindaca donna della Capitale, acclamata da tutti, il mondo ai suoi piedi, fa nomine interne sul limite ...

Ue boccia Manovra; Pd : Manovra fa male al Paese; Migrantes : Con Dl Salvini Rischio boom irregolari - : Messo a punto nel confronto con il mondo delle imprese, il progetto si propone tra l'altro di far rientrare in Italia alcuni di quei cervelli all'estero che sono insieme vanto e onta per il sistema ...

Salvini : “Altri migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...

Salvini : "Altri migranti scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"