Salvini e Berlusconi a San Siro | una doppietta di Higuain per fare pace

Berlusconi : "Clima illiberale - precede la dittatura" | Salvini replica : "Sciocchezza da frustrati di sinistra" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Questo governo cadrà, io sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia". Matteo Salvini replica duramente.

Berlusconi : 'Questo governo cadrà - la Lega non tradirà gli elettori'. Salvini : 'Con noi nessuna dittatura' : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e ...