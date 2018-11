Salvini | avanti sulle grandi opere Alla fine la Tav si farà

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

Il Senato approva il decreto sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

Decreto Sicurezza - Salvini : 'Sono felice - sarà un passo in avanti' : "Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all'immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti e delinquenti. ...

Salvini replica a Moscovici : 'Sa solo insultare? Io vado avanti' : Matteo Salvini ha replicato al commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici: "Salvini qua, Salvini là... Ma oltre ad insultarmi questo signore non ha nient'altro da fare? Sono certo che in ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

Governo - Salvini a Di Maio "Andiamo avanti uniti con M5S" : "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro Governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese". Lo sottolinea in una nota Matteo Salvini, ...

Salvini : "Con M5S andiamo avanti uniti" : 12.18 "Nessuna polemica, con il M5S stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro". Così il vicepremier Salvini, dopo i dubbi del sottosegretario Giorgetti sulla fattibilità del reddito di cittadinanza "Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere", spiega Salvini, che elenca "legittima difesa, reddito di resinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma ...

Manovra - Salvini : Voi scrivete letterine - noi avanti come treni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Incontro Salvini-Di Maio : "Avanti compatti - contratto pietra angolare" - : Faccia a faccia tra i vicepremier a Palazzo Chigi. Il pentastellato: "Avanti senza incertezze per realizzare tutti i punti". Leader leghista: "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo in sintonia"

