Salvini a Merkel | “Europa rischia guerra per i nazionalismi? Il pericolo è burocrazia Ue”

Germania - Salvini : 'Arrivederci Merkel - Schultz e Junker' : 'In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles'. Lo dichiara in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. '...

Crozza a Fazio : “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron - Merkel e una dozzina di Paesi europei. Ti odia come Stato sovrano” : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, Maurizio Crozza spiega perché l’avversione di Salvini nei confronti del conduttore sia in realtà una sorta di complimento: “Sei uno dei suoi grandi nemici insieme Juncker, Macron, Merkel e una dozzina di Paesi europei. In pratica ti odia come Stato sovrano”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron, Merkel e ...

Nessun rientro dalla GermaniaSalvini 1 - Merkel 0 (per ora) : "Giovedi' non ci sara' alcun volo in arrivo dalla Germania a Fiumicino (o in altri scali italiani) per il rimpatrio dei cosiddetti "dublinanti", e non ci saranno aerei di questo tipo nemmeno settimana prossima". Lo fanno sapere fonti del Viminale, sottolineando inoltre "che la programmazione di questi voli non e' frutto di accordi politici sottoscritti dall'attuale governo" Segui su affaritaliani.it

Merkel avvia la crociata anti-sovranista : porta il Ppe contro Orban - isola l'Italia populista di Salvini (e Berlusconi) : Ancora lei: Angela Merkel. C'è la cancelliera dietro il voto che oggi a Strasburgo ha condannato il Governo ungherese guidato da Viktor Orban per gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'Ue. I sì sono stati tanti: 448, contro 197 no e 28 astenuti. A dispetto delle previsioni della vigilia, il Ppe, il gruppo che incredibilmente tiene insieme due opposti come Merkel e Orban, ha votato in maniera quasi compatta contro il premier ...