Salvini a Berlusconi | “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta | “Sono contento” VIDEO

Berlusconi : «Il governo cadrà - siamo all'anticamera di una dittatura» Salvini : «Sciocchezza da frustrati» : L'ex Cavaliere al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma: «Dopo aver salvato l'Italia dagli eredi dei comunisti nel '94, sono ancora in campo per dare un contributo». Il vicepremier leghista: «Spiace che Berlusconi usi parole di Renzi, Boldrini e Juncker»

Salvini e Berlusconi a San Siro : una doppietta di Higuain per fare pace : In tribuna la politica che li divide non troverà spazio, perché ci sarà soltanto la fede milanista che li unisce. Se i rossoneri vincono, il rapporto tra i due si raddrizzerà all'istante, magari ...

Assoluzione Raggi e attacchi alla stampa. Berlusconi 'Clima illiberale'. Salvini 'Sciocchezze da euroburocrati' : ... anche a Roma, in occasione dell'avvio di qualsiasi indagine giudiziaria, vi siete comportati come delle iene feroci calpestando la normale dialettica politica e aggredendo con una violenza inaudita ...

