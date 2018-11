Salvini a Berlusconi | con Lega al Governo Italia mai più serva

Berlusconi : "Clima illiberale" Salvini : "Sciocchezze - fai ridere" : Duro botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. A cominciare è il leader di Forza Italia, che a margine del congresso nazionale dei giovani del partito, afferma: "Sento un'aria pesante, Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : "Clima illiberale - precede la dittatura" | Salvini replica : "Sciocchezza da frustrati di sinistra" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Questo governo cadrà, io sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia". Matteo Salvini replica duramente.

Berlusconi : “Clima illiberale - anticamera della dittatura”. Salvini : “Sciocchezze da burocrati Ue e frustrati di sinistra” : Scontro a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Il primo colpo è arrivato dall’ex Cavaliere che, parlando davanti ai giovani di Forza Italia, ha detto: “C’è un’aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così”. Ha pure detto che “il governo cadrà” e che “gli alleati della Lega non deluderanno gli elettori”. Ma l’alleato vicepremier ...

Forza Italia e Berlusconi scendono in piazza contro il governo e quindi contro Salvini : Forza Italia pronta a scendere in piazza per protestare contro il governo e quindi contro Salvini, alleato del leader Silvio Berlusconi Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla carta è alleata degli azzurri. Ma è pure partner di una maggioranza di governo che, attraverso il suo ministro ...

Di Maio contro la prescrizione amata da Berlusconi. Salvini avvertito! : Di Maio tuona impetuoso il concetto del DNA 5 stelle, combattere i furbetti e quindi gli amanti della prescrizione. Salvini è avvertito, rispetti il contratto “La prescrizione? La ama il Cavaliere”. L’attacco al leader di Forza Italia arriva in una diretta su Facebook da Luigi Di Maio, che difende lo stop della norma dopo il primo grado di giudizio. Riforma che sta spaccando il governo e infiamma lo scontro. “Silvio ...

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a Berlusconi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5s – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Silvio Berlusconi a Bruno Vespa : 'Perché Matteo Salvini non riuscirà a prendersi Bruxelles' : E ancora, aggiunge Berlusconi, il leader della Lega ha dato 'l'assicurazione assoluta che per la Lega l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra', anche perché 'già oggi questa ...