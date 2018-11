Sala dopo lo scontro sulle chiusure domenicali | Mi scuso con gli avellinesi | facevo

Dayane Mello si sposa? Dopo Stefano Sala pronta per il matrimonio con Carlo : Dayane Mello pronta a convolare a nozze: Dopo Stefano Sala l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sogna il matrimonio con Carlo Pare procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Dayane Mello e il fidanzato Carlo . L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, pare stare così tanto bene con il suo innamorato da sognare addirittura il matrimonio . A […] L'articolo Dayane Mello si sposa? Dopo Stefano Sala pronta per ...

Grande Fratello Vip - dopo le corna Dasha in studio per Stefano Sala ? Il suo gesto estremo : si mette malissimo : Il primo caso- corna al Grande Fratello Vip crea scossoni all'esterno della casa. Stefano Sala e Benedetta Mazza sono molto vicini, che il primo che ha implorato alla bionda modella curvy un bacio. '...

Liverpool - dopo Sala h e Van Dijk in nazionale va ko anche Manè : La sosta dei campionati europei per gli impegni della nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. dopo Salah e Van Dijk , anche il senegalese Sadio Manè si è ...

E dopo il Sala me… 35mila metri di gusto per la prima pizza nello spazio : Sulla scia dell’evento cremonese legato alla Festa del Salame in cui è stato realizzato un lancio di un tagliere di salume nella mesosfera con l’ausilio di un pallone aerostatico, un pizza iolo belga di origini napoletane cerca di dimostrare che il simbolo della cultura partenopea non ha confini. Supportato da un gruppo di amici il pizza iolo Bernardo D’Annolfo riesce a spedire una pizza a 35.000 metri d’altezza, facendola atterrare in condizioni ...

Una "paga minima" per tutti : dopo il reddito arriva il Sala rio di cittadinanza : Approvata una mozione a firma Fratelli d'Italia che impegna il governo a garantire una "paga oraria minima nazionale" per...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...