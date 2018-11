Rugby – TOP12 – Petrarca resiste alla rimonta di Calvisano | Mogliano passa in trasferta

Rugby – Top12 : tutte le sfide della settima giornata di campionato : Top12: la presentazione della settima giornata di campionato Il massimo campionato italiano entra nella fase calda del girone d’andata con il settimo turno, in programma domenica dalle 15, che offre – tutto interamente in diretta sul canale Youtube della FIR – una serie di incontri dall’elevato peso specifico. Con ancora sedici turni da disputare tutto è ancora apertissimo sia in chiave play-off che nella lotta salvezza, ma equilibri e ...

Rugby - Top12 – Argos Petrarca soffre ma mantiene la vetta : Mogliano vince il derby contro San Donà : L’Argos Petrarca viene fuori con un successo dalla sfida contro l’ostica Lazio Rugby: Mogliano trionfa nel derby contro San Donà La Lazio Rugby si conferma avversario pericoloso per chiunque e tiene testa per ottanta minuti ai Campioni d’Italia del Petrarca Padova, costringendo i padroni di casa a una vittoria sofferta per 15-12 sul campo dell’Argos Arena nel posticipo della sesta giornata di Top12. La squadra di Andrea Marcato ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nei posticipi della sesta giornata vittorie per Petrarca e Mogliano : Il Top12 di Rugby è arrivato al giro di boa del girone d’andata: oggi si sono disputati i due posticipi della sesta giornata. I campioni d’Italia del Petrarca hanno sofferto molto più del previsto per avere ragione della Lazio, sconfitta soltanto per 15-12 grazie ad un piazzato nel finale, mentre Mogliano ha trovato una vittoria con bonus offensivo battendo per 26-15 San Donà. Di seguito risultati e classifica del Top12 di ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nella sesta giornata Fiamme Oro corsare - ma Calvisano accorcia : Il Top12 di Rugby è arrivato al giro di boa del girone d’andata: oggi si sono disputate le prime quattro dare della sesta giornata. Molto combattuta, come ci si attendeva alla vigilia, la sfida tra Fiamme Oro e Rovigo: i cremisi vincono per 22-17 ma non ottengono il bonus offensivo, mentre la vittoria di Calvisano in casa del Valsugana, con il netto punteggio di 0-45 permette alla squadra finalista lo scorso anno di recuperare un pinto e ...

Rugby – Campionato TOP12 : Fiamme Oro temporaneamente al comando - tutti i risultati di oggi : Primato temporaneo per le Fiamme Oro, che stendono nell’incontro casalingo la Femi-CZ Rovigo Le Fiamme Oro si portano al comando temporaneo del TOP12, aggiudicandosi per 22-17 l’incontro casalingo contro la Femi-CZ Rovigo nella sesta giornata di Campionato. I poliziotti di Gianluca Guidi rimontano in due occasioni contro i Bersaglieri, piazzando nelle battute finali, in inferiorità numerica, il drop che mette fine alle ambizioni di ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nella sesta giornata Petrarca e Fiamme Oro cercano l’allungo - Calvisano per non mollare : Il Top12 di Rugby arriva al giro di boa del girone d’andata: tra domani e domenica infatti si disputerà la sesta giornata, che contribuirà a delineare in maniera ancor più marcata le pretendenti alle prime quattro posizioni che a fine stagione varranno l’accesso alle semifinali scudetto. Si inizia domani alle 14.30 con la sfida tra Fiamme Oro e Rovigo, forse il match più incerto alla vigilia: i cremisi, secondi a due sole lunghezze ...

Rugby – Campionato TOP12 : la prewiev degli incontri della 6ª giornata : Tutto pronto per la 6ª giornata del Campionato Italiano TOP12 di Rugby: ecco la preview delle sfide che vede come piatto forte il match tra Fiamme Oro Rygby e Femi-CZ Rovigo E’ la sfida della “Gelsomini” di domani alle 14.30 il piatto forte della sesta giornata del Campionato Italiano TOP12, con Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo in campo in una sfida d’alta classifica interessante per fornire indicazioni e chiarire ambizioni per entrambe ...

Rugby – Campionato di TOP12 : tutti i risultati delle gare del quinto turno - Petrarca Padova al comando : Il Petrarca Padova guida la classifica dopo il quinto turno grazie alla vittoria sul Lafert San Donà nel derby veneto I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova conservano l’imbattibilità stagionale ed il primato in solitaria nel TOP12 venendo a capo solo nei minuti finali del derby veneto in casa del Lafert San Donà: al “Pacifici” finisce 9-13, con una meta di Trotta decisiva nelle battute finali dopo che tre calci piazzati avevano ...

Rugby - Top12 2018-2019 : i giovani che si stanno mettendo in mostra. Il futuro della Nazionale passa da loro : I primi 320′ del Top 12 di Rugby ci hanno consegnato alcuni risultati a sorpresa, ma ora che il campionato è fermo per lasciare spazio a Coppa Italia e Continental Shield possiamo fare il punto per quanto riguarda i giovani rampanti che si stanno mettendo in mostra nella massima serie italiana. Forse la squadra del massimo campionato che maggiormente crede nei giovani è il Mogliano, che lancia, anche da titolari, gli under 20 Giacomo Da ...

Rugby – Top12 - IV giornata : i risultati da tutti i campi : Top12, IV giornata: cadono ValoRugby e Calvisano. Il Petrarca vola in vetta Ribaltoni ed emozioni nella quarta giornata di campionato del Top12. In un turno che non ha visto nessuna squadra portare a casa il punto bonus offensivo, il Petrarca conquista la vetta solitaria grazie alla vittoria per 18-7 sul Verona: agli scaligeri non è bastata la meta di Mortali nel finale di primo tempo che ha riaperto momentaneamente la partita. Un calcio ...

Rugby - Top12 2018-2019 : Petrarca in vetta - cadono ValoRugby Emilia e Calvisano : Si è appena conclusa la quarta giornata del Top 12 di Rugby: i campioni d’Italia del Petrarca battono Verona per 18-7 e vanno in testa alla classifica approfittando dello stop interno del ValoRugby Emilia, sconfitto 16-19 da Rovigo. Cade ancora Calvisano: al termine di una partita tiratissima le Fiamme Oro passano in trasferta per 7-8, mentre Mogliano strapazza 26-3 Viadana. Lazio vittoriosa per 13-5 tra le mura amiche contro San Donà, ...

Rugby - Top12 2018-2019 : la quarta giornata. ValoRugby Emilia per tenere la vetta - Calvisano per ripartire : Domani andrà in scena la quarta giornata del Top 12 di Rugby: la capolista ValoRugby Emilia è chiamata a confermarsi contro il Rovigo, mentre il Petrarca, attardato di una lunghezza, punta sul turno interno contro Verona per ricucire lo strappo. Calvisano deve ripartire dopo l’ultima sconfitta, ma riceverà un cliente ostico come le Fiamme Oro. Nelle altre sfide di giornata la Lazio affronterà il San Donà, ringalluzzito proprio dal successo ...

Rugby - TOP12 : da domani via alla 4ª giornata : Rugby, TOP12 giunta alla 4ª giornata, tutti i dettagli sul weekend ricco di incontri di spicco Mancano ventiquattro ore al kick-off della quarta giornata di TOP12 che, in queste prime battute di stagione, ha già fornito spunti interessanti. Il prossimo turno, in calendario domani alle 16 con tutte le partite in contemporanea in diretta sul canale youtube , App ufficiale della Federazione Italiana Rugby e fedeRugby.it, metterà di fronte la ...

Rugby – Top12 - III giornata : il Petrarca trionfa contro il Viadana : Top12: il Petrarca espugna 19-13 il campo del Viadana nel posticipo della III giornata Colpo esterno dell’Argos Petrarca Rugby che espugna per 19-13 il campo del Rugby Viadana 1970 nel posticipo della terza giornata di campionato salendo al secondo posto in classifica alle spalle della capolista ValoRugby Emilia. Partita molto combattuta che viene sbloccata all’ottavo minuto di gioco da un calcio piazzato di Ragusi. I padroni di casa si ...