Rugby – Italia in viaggio verso Padova | Zanni | “vittoria importante contro la Georgia

Rugby - Test Match novembre 2019 : l’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Le pagelle degli azzurri - Steyn mostruoso : L’Italia risponde presente: la Nazionale di Rugby si impone nel primo di tre Cattolica Test Match di novembre, quello più importante, all’Artemio Franchi di Firenze, battendo per 28-17 la Georgia. Incontro che ha visto molto bene gli azzurri in campo per circa 60′, salvo poi un calo finale che ha creato qualche difficoltà sotto la spinta dei Lelos. Andiamo a rivivere la sfida con le pagelle dei protagonisti. Luca Sperandio, ...

Rugby – O’Shea e Ghiraldini commentano la vittoria dell’Italia sulla Georgia : Il commissario tecnico O’Shea e capitan Ghiraldini nel post partita hanno detto la loro opinione sul trionfo ottenuto dagli Azzurri Il commissario tecnico della nazionale italiana Conor O’Shea ed il capitano di giornata degli Azzurri, il tallonatore Leonardo Ghiraldini, hanno incontrato la stampa in conferenza al termine della sfida tra l’Italia e la Georgia giocata quest’oggi a Firenze. Gli Azzurri hanno superato i caucasici nel ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 - respinti i ‘barbari’. Gli azzurri sono salvi - per ora : L’assalto dei “barbari” è stato respinto. L’Italia ha battuto la Georgia 28-17, la nazionale più forte dell’Europa di Serie B, quella che vorrebbe prendere il nostro posto nel Sei Nazioni e nel Rugby che conta. La lunga serie di sconfitte consecutive (nel prestigioso torneo continentale siamo ormai a quota 17), il ranking mondiale (dove i caucasici ci avevano da tempo superato), i tanti problemi del movimento ci avevano quasi fatto ...

Rugby - Test Match 2018 : l’Italia scaccia i fantasmi e batte 28-17 la Georgia. Ma che fatica nel finale! : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. Quattro le mete azzurre, due per tempo, contro le due georgiane (una tecnica). Nella prima frazione la sfida viene impostata dai georgiani sullo scontro fisico, ...

