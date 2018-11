Roma vota sull' Atac | così il referendum può salvare la città

A Roma domani si vota per il referendum sul servizio pubblico : L'Atac, azienda del trasporto pubblico della capitale, ha un debito pesante di quasi un miliardo e mezzo ed è un banco di prova sia per il Campidoglio, sia per le scelte compiute finora in tema di ...

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i Romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'appello di Sabrina Ferilli per il referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

Roma : referendum sul trasporto pubblico - ecco come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - Per il successo di un referendum con il quorum fissato al 33% degli aventi diritto - nel caso di Roma almeno 650-700mila cittadini da far esprimere - è fondamentale che l'...

'Romani andate a votare al referendum sull'Atac' - l'appello di Verdone - : Roma, 2 nov., askanews, - L'attore e regista romano Carlo Verdone ha lanciato un appello via Facebook ai romani invitandoli a votare al referendum del prossimo 11 novembre sulla messa a gara del ...

Verdone : importante che Romani vadano a votare per referendum : Roma – “L’11 novembre c’e’ un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente niente. Invece e’ importante che vadano a votare, possono votare si o possono votare no, ognuno la pensa come e’ giusto che la voglia pensare. Pero’ e’ un referendum sull’Atac, e la cosa mi sembra abbastanza seria perche’ ultimamente ha avuto, e ci ha dato, ha dato soprattutto a ...

A Roma l’11 novembre si può votare per una nuova mobilità : In un certo senso il referendum consente di scrivere insieme ai cittadini un capitolo del programma di governo di una nuova amministrazione della città. Leggi

Roma - migliaia di cittadini al Campidoglio contro il degrado. I cori : “Raggi dimettiti”. “L’avevo votata - ora mi pento” : cittadini in piazza per dire basta. “Stop al degrado“, “Tu pisoli, io brontolo”, e cori: “Raggi dimettiti”. A migliaia sono scesi in piazza questa mattina contro il degrado e i tanti problemi della Capitale. “Non abbiamo un sindaco, abbiamo un ologramma”, dicono i manifestanti. “Io l’avevo votata, Virginia Raggi, ma me ne sono pentita”, dice una manifestante. “Dopo due anni ...

Romania : Camera deputati vota oggi mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

RomaNIA - FLOP REFERENDUM NOZZE GAY/ Manca il quorum - vota solo il 20 - 4% della popolazione : restano lecite : Il REFERENDUM modifica costituzione in ROMANIA non ottiene il quorum valido, vota solo il 20% della popolazione. Si chiedeva di rendere anticostituzionale il matrimonio gay(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Romania - il referendum anti-gay non ha il quorum : la Costituzione resta com’è. Ha votato il 20 - 4 per cento degli elettori : Il referendum è fallito, la Costituzione romena resta com’è. Nonostante l’appoggio di quasi tutte le forze politiche, la consultazione che voleva cambiare la carta fondamentale del Paese – specificando che il matrimonio è l’unione tra uomo e donna, e non “tra due sposi” come recita il testo – non ha raggiunto il quorum del 30 per cento degli aventi diritto al voto. Secondo l’ufficio elettorale ...

La Romania vota contro le unioni gay - e la sinistra di governo è favorevole - : La Treccani ne fa una questione linguistica. Oggi e domani, spiega l'Enciclopedia, la Romania vota sulla definizione di 'famiglia' contenuta nella Costituzione: deve continuare a significare '...

In Romania si vota un referendum per vietare i matrimoni gay : Il governo di centrosinistra vuole modificare la Costituzione per restringere la definizione di famiglia al matrimonio tra uomo e donna The post In Romania si vota un referendum per vietare i matrimoni gay appeared first on Il Post.

Zingaretti : Ostia - Comune separato da Roma? Cittadini hanno già votato : Roma – “La principale differenza tra noi e il governo e’ che noi apriamo le universita’ e il governo, a pochi chilometri da qui, a Fiumicino, ha definanziato l’Auditorium del mare di Fiumicino. Quindi, per cortesia, evitiamo di buttare sempre la palla in tribuna. I problemi dei Cittadini si risolvono con investimenti, con presenza di progettualita’ e invece qua c’e’ stata una brutta ...