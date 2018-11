Roma | Schick | un guizzo per urlare ' ci sono anch' io'

Roma-Sampdoria 4-1 - si sblocca Schick : i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre partite di digiuno nel modo più inatteso: senza Dzeko e i suoi gol, ma con il primo stagionale di Patrick Schick. Dietro il 4-1 alla ...

Infortunio Schick - l’attaccante della Roma si sblocca e poi esce per un problema fisico : Infortunio Schick – Patrik Schick è tornato al gol nel match interno contro la Sampdoria, sfruttando un ottimo assist del solito Kolarov, molto propositivo sulla sinistra. Il ceco non aveva disputato una grande gara fino a quel momento, ma trovare il gol è stato comunque importantissimo per la giovane punta, se non altro per acquisire maggiore fiducia. A rovinare la giornata, però, ci ha pensato un problema muscolare al quadricipite. ...

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...

