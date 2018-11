Roma-Sampdoria 4-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: Contro la Sampdoria, @Totti ha segnato il suo ultimo gol in casa in @SerieA con la maglia dell'#ASRoma ???? Qui ?? s… - OfficialASRoma : Contro la Sampdoria, @Totti ha segnato il suo ultimo gol in casa in @SerieA con la maglia dell'#ASRoma ???? Qui ?? s… - SerieA : All’Olimpico, la Roma, dopo i due pareggi con Fiorentina e Napoli, vuole i 3 punti. La Sampdoria dovrà invertire la… - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Atalanta – Inter Milan ? Roma – Sampdoria ? Empoli – Udinese ? Sassuo… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Ledi– Successo largo dellanel pomeriggio dell'Olimpico. Il 4-1 rifilato allaporta le firme di Juan Jesus, dell'ex blucerchiato Schick e di El Shaarawy, autore di una doppietta. Di Defrel, altro ex di giornata, il gol della bandiera ospite. Top: El Shaarawy e Defrel; flop: Bereszynki e Linetty.(4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 5.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi 6, Cristante 6.5; Kluivert 6 (81′ Under sv), Pellegrini 6.5 (78′ Zaniolo 6), El Shaarawy 7; Schick 6.5 (68′ Dzeko 6). All. Di Francesco 7(4-3-1-2): Audero 5.5; Bereszynski 5, Colley 6, Andersen 5.5, Murru 5; Linetty 4.5 (69′ Sala 6), Ronaldo Vieira 5.5, Praet 5.5 (46′ Jankto 5.5); Ramirez 5 (80′ Kownacki sv); Defrel 6.5, Caprari 5.5. All. Giampaolo 5