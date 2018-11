Roma-Sampdoria 4-1 | Di Francesco torna a sorridere

Roma-Sampdoria 4-1 - si sblocca Schick : i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre partite di digiuno nel modo più inatteso: senza Dzeko e i suoi gol, ma con il primo stagionale di Patrick Schick. Dietro il 4-1 alla ...

Roma riparte - Sampdoria ko : Quinta vittoria stagionale per la Roma che torna al successo dopo 3 giornate battendo all'Olimpico 4-1 la Sampdoria nel match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A . Nel primo tempo ...

Roma da Champions anche in campionato : 4-1 alla Sampdoria e Schick ritrova il gol FOTO : NOTE Ammoniti : 18′ Linetty, 40′ Florenzi CRONACA PRE-PARTITA Ore 14.40 - È stato consegnato a bordocampo un riconoscimento a Savorani , il preparatore dei portieri della Roma. Ore 14.25 -...

Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Roma-Sampdoria 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Sampdoria – Successo largo della Roma nel pomeriggio dell’Olimpico. Il 4-1 rifilato alla Sampdoria porta le firme di Juan Jesus, dell’ex blucerchiato Schick e di El Shaarawy, autore di una doppietta. Di Defrel, altro ex di giornata, il gol della bandiera ospite. Top: El Shaarawy e Defrel; flop: Bereszynki e Linetty. Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 5.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi ...

Roma - Sampdoria - all’Olimpico è 4-1 : Jesus sblocca il match al 19’ grazie a Lorenzo Pellegrini che batte un gran calcio d’angolo, Cristante anticipa tutti di testa e Jesus spinge in rete. Poi i gol di Schick e di El Shaarawy. Per la Samp rete di Defrel

Roma-Sampdoria 4-1 : doppio El Shaarawy più Jesus e Schick - Di Francesco riparte : La Roma batte la Sampdoria per 4-1 all'Olimpico e riparte dopo i pari con Fiorentina e Napoli e la sconfitta contro la Spal. In gol El Shaarawy per due votle, Juan Jesus e Schick. Inutile la rete...

Serie A - Roma-Sampdoria 4-1 : gol di Juan Jesus - Schick - El Shaarawy - 2 - e Defrel : La Roma torna a vincere in campionato. E soprattutto torna a farlo davanti al suo pubblico. La squadra di Di Francesco, dopo tre giornate senza successi in Serie A, supera all'Olimpico la Sampdoria 4-...

Serie A - poker della Roma alla Sampdoria : 16.55 La Roma si risolleva col 4-1 alla Samp. Juan Jesus nel primo tempo,nella ripresa Schick e doppietta di El Shaarawy (Defrel per la Samp segna sul 3-0). FROSINONE-FIORENTINA (ven.) 1-1 TORINO-PARMA (sabato) 1-2 SPAL-CAGLIARI (sabato) 2-2 GENOA-NAPOLI (sabato) 1-2 ATALANTA-INTER 4-1 CHIEVO-BOLOGNA 2-2 EMPOLI-UDINESE 2-1 Roma-Sampdoria 4-1 SASSUOLO-LAZIO ore 18 ...

Roma-Sampdoria 4-1 La Diretta Doppio El Shaarawy cala il poker : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...

Roma-Sampdoria 3-0 La Diretta Tris firmato da El Shaarawy : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...

Roma-Sampdoria 2-0 La Diretta Juan Jesus apre - raddoppia Schick : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...

Highlights Serie A Roma-Sampdoria. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Roma-Sampdoria 1-0 La Diretta Juan Jesus apre la sfida : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...