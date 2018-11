Roma-Sampdoria 1-0 La Diretta Juan Jesus apre la sfida

Roma Sampdoria 1-0 LIVE : risultato in diretta. Sblocca al 19' Juan Jesus : Roma-Sampdoria 1-0 19' Juan Jesus Roma, 4-2-3-1, : Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco Sampdoria, 4-3-1-2 ,: ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria : assenti i due bomber - dentro Kluivert : Dopo aver riportato un successo in Russia importantissimo per la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Roma è pronta a rituffarsi in campionato. All’Olimpico arriva la Sampdoria di Giampaolo, che vuole riscattare la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Torino. Per farlo, il tecnico blucerchiato ha deciso di rinunciare a Quagliarella e di lanciare il tandem Defrel-Caprari. Tra i padroni di casa dentro ...

La Roma sfida la Sampdoria e gioca per l'Europa : In casa e subito: adesso la svolta è diventata obbligatoria. La Roma, anche perché le rivali non l'aspettano, deve riabilitarsi e soprattutto ripartire verso la zona Champions, attualmente distante 5 ...

Serie A. Roma Sampdoria : "Magari gli metto la musichetta prima...". Una battuta, o forse no. Domani pomeriggio nello spogliatoio dell'Olimpico Eusebio Di Francesco potrebbe davvero far risuonare l'inno della Champions League ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Con Jankto mi scontro - ma sta cambiando. Sulla Roma...' : Barreto è fuori per un po', perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui ...