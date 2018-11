Roma | Salvini | non esiste mia opa | ora però fare di più e meglio

La Raggi è stata assolta - ma a Roma si deve fare di più - lo dice Salvini - : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Raggi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

"L'Opa di Salvini su Roma è fallita" - dice Virginia dopo la sentenza : In un doppio colloquio con Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero, Virginia Raggi si mostra battagliera e determinata dopo la sentenza che la ha assolta dall'accusa di falso ideologico in atto pubblico per la vicenda della nomina del fratello del suo braccio destro, Raffaele Marra, alla Direzione Turismo. "Sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta e ho agito nell'esclusivo interesse della ...

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"

Raggi - Salvini : “Assoluzione è buona notizia - la giudicheranno i cittadini. Roma ha problemi evidenti” : L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi “è buona notizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. “È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i Romani giudicheranno l’amministrazione ...

Dl sicurezza - corteo a Roma con Mimmo Lucano. Cori contro Salvini e Di Maio : Migliaia di persone in piazza nel centro di Roma - blindato dalle misure di sicurezza previste dalla Questura - per il corteo pacifico contro il decreto Salvini e il razzismo. Applausi e Cori - " ...

Roma - corteo "contro Salvini e razzismo" : 9.55 Circa 20.000 persone arrivate a Roma per la manifestazione contro il governo ed in particolare "contro il Decreto Salvini e i razzismo". Nella Capitale 100 pullman giunti da tutto il Paese. Il corteo parte alle 14 da Piazza della Repubblica e giunge a Piazza di Porta San Giovanni alle ore 19. Questo l'itinerario: Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore,via ...