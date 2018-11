Roma roboante | 4-1 alla Samp

romadailynews

(Di domenica 11 novembre 2018) Unabella e concreta tornavittoria in casa battendo i blucerchiati per 4-1. In casa giallorossa, le reti sono di Juan Jesus al 19’, che mette in porta sulla linea dopo il colpo di testa nello specchio di Cristante, di Schick al 59’, che sotto la Sud si sblocca e trova la prima firma dell’anno su assist di Kolarov, e di El Shaarawy al 72’ e al 93’, che segna una fantastica doppietta caratterizzata prima da un gol fantastico a pallonetto sul portiere e poi su un appoggio facile a porta vuota su assist del subentrato Dzeko. Nel mezzo, solo il gol della bandiera dell’ex Defrel, che trova una rete bellissima quanto inutile visto il risultato. Veramente poco da aggiungere sulla partita di oggi, dove probabilmente all’Olimpico i tifosi dellahanno assistitoperformance della versione migliore delladi questa stagione, bella e quadrata tatticamente che in Serie A prima ...