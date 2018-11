Roma | ora rimpasto giunta Raggi Ma M5S studia ' commissariamento preventivo'

Raggi : 'Sapevo mi avrebbero assolta - sempre lavorato per bene di Roma' - : La sindaca della Capitale commenta l' assoluzione dall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra: "Ora darò ancora di più". E rivendica: "Solo chi non fa, non sbaglia". Poi un messaggio alla Lega: ...

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che la Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i Romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Roma - corteo contro il razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “Siamo minoranza - ma non perdiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i Romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Assoluzione Raggi - Salvini : "Buona notizia - ora giudichino i Romani" : 'Buona notizia. È giusto che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita'. Lo ha dichiarato il ...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videogiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

Roma - è l ora di Schick. Di Francesco Partirà dall inizio : Roma - E' l'ora di Patrik Schick. Di Francesco ha svelato in conferenza stampa che contro la Sampdoria l'attaccante ceco, grande ex della partita, sarà titolare: 'Sicuramente Partirà dall'inizio. Devo ...

Roma - Di Francesco : “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. Ora solo 3 punti” : E’ un fiume in piena Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma, reduce dalla vittoria esterna sul campo del CSKA Mosca, deve riprendere il trend in campionato dopo una sconfitta e due pareggi. Ad attenderlo questa volta ci sarà la Sampdoria di Giampaolo. Ecco come il tecnico giallorosso vuole che i suoi affrontino il match: “Qualcosa […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. ...

Roma - Juan Jesus : 'Il nostro obiettivo è migliorare la semifinale di Champions e il terzo posto della scorsa stagione' : A parlarne, direttamente da Trigoria, è stato Juan Jesus in esclusiva a Sky Sport. Sulla differenza di rendimento fra campionato e Champions "Penso sia solo un fatto di concentrazione. Sappiamo bene ...

La Comunità ebraica di Roma contro Casalino : "Sconcertante - ora chiarisca" : Le parole di Rocco Casalino su Hitler e gli ebrei, contenute in un video risalente al 2004 e balzato alle cronache degli ultimi giorni, "creano sconcerto, sono immagini che si commentano da sole". Lo sottolinea all'Adnkronos la Comunità ebraica di Roma, la quale si aspetta dal portavoce del presidente del Consiglio "un chiarimento più convincente delle motivazioni finora addotte".Il portavoce del premier (nonché capo della ...

Roma : violazione fasce orarie - 5 giorni revoca licenza per sala slot : Roma – Sospensione per cinque giorni della licenza, con conseguente chiusura dell’area riservata al gioco, per una sala slot di via Tiburtina. Lo ha stabilito in un decreto il Questore di Roma Guido Marino. Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato S. Ippolito, e’ conseguente ad una serie di controlli, effettuati nei mesi di luglio ed agosto, dai quali e’ emersa una ripetuta violazione delle fasce ...

Roma - Olsen : il portiere ora è sugli scudi - mentre Alisson a Liverpool... : Se il campo racconta che Perotti può recuperare in vista della Sampdoria, mentre De Rossi è difficile che ce la faccia, la curiosità che dà il segno di un mondo che sta cambiando arriva dai portieri. ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei Romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...